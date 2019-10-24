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25 октября • обновлено в 00:13
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"Какая госизмена, он не виновен!" Арахамия оправдал коллегу за эфир с Пушилиным

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Руководитель президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что народный депутат Евгений Шевченко, который оскандалился выступлением на Кремль-ТВ, ни в чем не виновен.

Своим мнением он поделился в эфире программы "Право на владу" в четверг, 24 октября, после того как глава САП Назар Холодницкий сказал, что это вопрос к Службе безопасности Украины.

"Какая там госизмена? Я не вижу. Господин Шевченко, хотя мы и не рекомендовали ему во фракции... Ну вы же видели, как это было? Его подключили к эфиру, не говорили, что там будет Пушилин. Как вы к Skype подключаетесь", – высказался Арахамия.

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Арахамия оправдал Шевченко за эфир с Пушилиным

Арахамия оправдал Шевченко за эфир с Пушилиным

Скриншот из видео

На вопрос ведущей, должно ли быть проведено расследование, глава "Слуги народа" решительно ответил, что нет. "Там и намека на преступление нет. Подключили его и преступника с другой стороны. За что он должен отвечать?" – добавил он.

По словам политика, он лично говорил на повышенных тонах с Шевченко, однако тот абсолютно не виновен.

Арахамия в Право на владу оправдал Шевченко

Арахамия в Право на владу оправдал Шевченко

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Давид Арахамия
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа пропаганда
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