"Какая госизмена, он не виновен!" Арахамия оправдал коллегу за эфир с Пушилиным

Руководитель президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что народный депутат Евгений Шевченко, который оскандалился выступлением на Кремль-ТВ, ни в чем не виновен.

Своим мнением он поделился в эфире программы "Право на владу" в четверг, 24 октября, после того как глава САП Назар Холодницкий сказал, что это вопрос к Службе безопасности Украины.

"Какая там госизмена? Я не вижу. Господин Шевченко, хотя мы и не рекомендовали ему во фракции... Ну вы же видели, как это было? Его подключили к эфиру, не говорили, что там будет Пушилин. Как вы к Skype подключаетесь", – высказался Арахамия.

Арахамия оправдал Шевченко за эфир с Пушилиным Скриншот из видео

На вопрос ведущей, должно ли быть проведено расследование, глава "Слуги народа" решительно ответил, что нет. "Там и намека на преступление нет. Подключили его и преступника с другой стороны. За что он должен отвечать?" – добавил он.

По словам политика, он лично говорил на повышенных тонах с Шевченко, однако тот абсолютно не виновен.

Арахамия в Право на владу оправдал Шевченко

Как сообщал OBOZREVATEL:

Депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко оскандалился участием в программе на росТВ. О своем выступлении перед пропагандистами он сам сообщил в Facebook, опубликовав видео.

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского неоднозначно отреагировали на выступление Шевченко в эфире пропагандистского телеканала. Его поступок не осудили, а просто спросили, зачем это нардепу.

Затем нардеп Шевченко ответил на скандал и заявил, что его якобы подставили.

За участие в программе пропагандистов его внесли в базу сайта "Миротворец".

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