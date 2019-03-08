"Какая чушь!" В России гневно ответили Климкину из-за Крыма

Российский сенатор Алексей Пушков гневно ответил министру иностранных дел Украины Павлу Климкину, который заявил, что Крым — это худшая версия РФ.

Он написал в своем микроблоге в Twitter, что слова главы украинского внешнеполитического ведомства – это "чушь".

По словам сенатора, на захваченном полуострове сейчас якобы безопасно. А жители и вовсе только "благодаря России" находятся в морской версии РФ.

"Новый перл от Климкина: "Крым - это худшая версия России", а люди там боятся выходить из дома. Какая чушь! В Крыму не убивают журналистов, как в Киеве, не сжигают людей, как в Одессе. Благодаря России, крымчане живут в безопасности. И это очень приятная, морская версия России", – ответил он.

Новый перл от Климкина: "Крым - это худшая версия России", а люди там боятся выходить из дома. Какая чушь! В Крыму не убивают журналистов, как в Киеве, не сжигают людей, как в Одессе...Благодаря России, крымчане живут в безопасности. И это очень приятная, морская версия России. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 7 березня 2019 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, Павел Климкин ранее заявил, что ситуация в Крыма является худшей диктатурой России. В ответ на него моментально посыпались оскорбления в сети.

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