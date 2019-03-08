|Политика
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

"Какая чушь!" В России гневно ответили Климкину из-за Крыма

8.6тЧитать материал на украинском

Российский сенатор Алексей Пушков гневно ответил министру иностранных дел Украины Павлу Климкину, который заявил, что Крым — это худшая версия РФ.

Он написал в своем микроблоге в Twitter, что слова главы украинского внешнеполитического ведомства – это "чушь".

По словам сенатора, на захваченном полуострове сейчас якобы безопасно. А жители и вовсе только "благодаря России" находятся в морской версии РФ.

Новости
В России активисты Путина опозорились с феминистками: видео

"Новый перл от Климкина: "Крым - это худшая версия России", а люди там боятся выходить из дома. Какая чушь! В Крыму не убивают журналистов, как в Киеве, не сжигают людей, как в Одессе. Благодаря России, крымчане живут в безопасности. И это очень приятная, морская версия России", – ответил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Павел Климкин ранее заявил, что ситуация в Крыма является худшей диктатурой России. В ответ на него моментально посыпались оскорбления в сети.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Персоны
Алексей ПушковПавел Климкин
Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
10
Комментарии
64
26
Смешно
4
Интересно
3
Печально
20
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Молчанов Стас
Молчанов Стас
Где раша там везде паРаша !!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Попович Дмитрий
Попович Дмитрий
Мовчав би, пан Молчанов. Римував б тихенько - ні! На люди лізе! Поет.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Климкин, как всегда пупсик. А чего ж он не рассказал тогда, почему его родственники не хотят переезжать, из такого неспокойного Крыма, в такой спокойный Киев?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
3
Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
отож Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Наши блоги