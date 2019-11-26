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26 ноября • обновлено в 07:32
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"Как завхоз!" Топ-пропагандист Путина публично оскорбил Зеленского

4.7т
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Топ-пропагандист Кремля, телеведущий Владимир Соловьев публично оскорбил президента Украины Владимира Зеленского.

Это произошло после телефонных переговорах главы российского государства Владимира Путина с украинским коллегой. Так, в своем Twitter Соловьев оставил высказывание:

"Н-да. Зеленский так ничего и не понял. Ведет себя как завхоз, а не как президент".

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Владимир Соловьев и Владимир Зеленский

Владимир Соловьев и Владимир Зеленский

Правда, судя по комментариях под этой записью, поняли "юмор" далеко не все. "По сравнению с нашим уркой нормально себя ведет", – ответили россияне.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Персоны
Владимир Соловьев Владимир Зеленский Владимир Путин
Место
Украина
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Комментарии
13
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
от ті слова бл" навіть рупори раші волають про це, а адепти зє все не можуть зрозуміти що привели до влади простого блазня з душонкою мишки.
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Хо Хол
Хо Хол
Подколол и ярко затроллил, жестко осадив.
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2
1
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
А может как Цимбалюк...МОЩНО осадил НЕЛОХА???
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2
2

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