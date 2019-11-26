"Как завхоз!" Топ-пропагандист Путина публично оскорбил Зеленского

Топ-пропагандист Кремля, телеведущий Владимир Соловьев публично оскорбил президента Украины Владимира Зеленского.
Это произошло после телефонных переговорах главы российского государства Владимира Путина с украинским коллегой. Так, в своем Twitter Соловьев оставил высказывание:
"Н-да. Зеленский так ничего и не понял. Ведет себя как завхоз, а не как президент".
Владимир Соловьев и Владимир Зеленский
Правда, судя по комментариях под этой записью, поняли "юмор" далеко не все. "По сравнению с нашим уркой нормально себя ведет", – ответили россияне.
Н-да. Зеленский так ничего и не понял. Ведёт себя как завхоз, а не как президент. https://t.co/fdqEQBMKOW— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 25 ноября 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Вечером 25 ноября Зеленский поговорил по телефону с Путиным.
Ранее Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным в рамках "нормандского формата" 9 декабря. "Нужно заканчивать эту войну", – сказал он.
В сети также всплыл инсайд о переговорах Зеленского с Путиным по Донбассу.
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