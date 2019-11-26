"Как завхоз!" Топ-пропагандист Путина публично оскорбил Зеленского

Топ-пропагандист Кремля, телеведущий Владимир Соловьев публично оскорбил президента Украины Владимира Зеленского.

Это произошло после телефонных переговорах главы российского государства Владимира Путина с украинским коллегой. Так, в своем Twitter Соловьев оставил высказывание:

"Н-да. Зеленский так ничего и не понял. Ведет себя как завхоз, а не как президент".

Владимир Соловьев и Владимир Зеленский

Правда, судя по комментариях под этой записью, поняли "юмор" далеко не все. "По сравнению с нашим уркой нормально себя ведет", – ответили россияне.

Н-да. Зеленский так ничего и не понял. Ведёт себя как завхоз, а не как президент. https://t.co/fdqEQBMKOW — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 25 ноября 2019 г.

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