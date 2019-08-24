"Как заставить включить мозги?" Украинцам напомнили печальную историю Независимости

За 28 лет независимости Украина не выучила самый важный урок – ответственность за порядок и благополучие государства лежит на его гражданах.

Такое мнение высказал народный депутат Украины первых шести созывов (с 1990 по 2012 год) Ярослав Кендзер в эфире ObozTV по случаю Дня Независимости Украины.

"Украина до сих пор не выучила самый важный урок: порядок и благополучие в государстве возможны только в том случае, если абсолютное большинство граждан осознает и осмыслит, что они – хозяева этой земли и этого государства. Что они ответственны за его судьбу", – сказал Кендзер.

Политик подчеркнул, что именно украинцы выбирают власть – как на местном уровне, так и на общегосударственном.

Он напомнил, что в 1991 году, когда на всенародном референдуме было принято решение о независимой Украине, украинцы выбирали своего первого президента.

"Мы должны были решить одну очень простую задачу. У нас было два кандидата. Один – человек, который огнем и мечом выжигал идею независимости. Это идеологический секретарь ЦК компартии Украины Леонид Кравчук. И второй кандидат – Вячеслав Черновил, который своей жизнью, 15-ю годами мордовских лагерей и тюрем подтверждал преданность этой идее… Наш славный украинский народ выбрал себе то, что выбрал. Вот мы и имеем результат", – считает Кендзер.

"Как заставить наших людей думать, включать в работу свои мозги, свои головы? Вот для этого нужно время. Мы уже набили столько шишек", – добавил он.

По его мнению, на последних выборах украинцы тоже показали "пример, как не нужно делать".

24 августа Украина отмечает День Независимости bzns.media

Как сообщал OBOZREVATEL, первый президент Украины Леонид Кравчук в эксклюзивном интервью ObozTV выразил уверенность, что "следующий День независимости мы будем отмечать в более оптимистичном состоянии".

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