Сегодняшняя кризисная ситуация вокруг решения КС помещается в тезисе: "Коррупция против беззакония"! Я не поддерживаю сторонников ни первого, ни второго подходов, поэтому предлагает другой путь преодоления политического кризиса.

Итак, как быстро и законно решить этот кризис?

1. Безотлагательно принять новый закон об ответственности за незаконное обогащение чиновников.

2. Безотлагательно выбрать 3 членов Конституционного суда от ВР и съезда судей, которых до сих пор не избран.

3. Партиям Порошенко, Тимошенко и Тягнибока убедить своих выдвиженцев, которые уже неоднократно и недобросовестно голосуют за коррупциогенные решение, освободиться от должностей по собственному желанию. Напомню, что среди 11 членов КС, отменили электронное декларирование чиновников, есть двое судей от Порошенко: Владимир Мойсик – назначен президентом Порошенко, Ирина Завгородняя – выбрана ВР по представлению фракции БПП, Сергей Сас – выбран ВР по представлению Батьківщини, Игорь Слиденко – по представлению Свободы.

Конечно, надеяться, что партия Медведчука-Бойко убедит судей от Януковича освободиться – это как верить, что Днепр потечет в другую сторону. Однако это не отменяет общественную требование о добровольной отставке всех 11 судей, которые отменили антикоррупционные законы.

4. ГБР проверить законность состояния судей КС, о которых говорится в предписаниях НЗК.

5. Подготовить и внести изменения в Конституцию и Закон о Конституционном суде по расширению оснований для освобождения его членов.

Таков реальный и конституционный путь перезагрузки Конституционного Суда, не нарушает ни одной нормы Конституции и законов, и включает механизмы политической ответственности за кадровые назначения.