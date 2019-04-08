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Как закончить войну на Донбассе: Портников ответил Зеленскому

8.5тЧитать материал на украинском

Желание кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского закончить войну на Донбассе для сохранения человеческих жизней является похвальным. Однако сейчас это зависит только от страны-агрессора — России.

Именно ее войска должны прекратить стрелять на фронте, подчеркивает украинский журналист Виталий Портников в статье на "Эспрессо".

"Прекратить стрелять должны не мы. Прекратить стрелять должен Путин. Это не Украина в 2014 году напала на Россию, а Россия на Украину. Это не Украина засылала диверсантов в Россию, а Россия в Украину. Это не украинские войска находятся на земле России, а российские войска и наемники Кремля оккупируют наши земли. И они, естественно, продолжают поддерживать напряженность на всей линии соприкосновения с украинской армией — потому что без поддержания этой напряженности весь смысл оккупации Донбасса немедленно утрачивает смысл", — пишет он.

Виталий Портников

Виталий Портников

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Портников уверен, что никто из украинских политиков не может договориться с президентом России Владимиром Путиным о прекращении обстрелов. Принять такое решение может исключительно он сам. И для этого ему не нужны договоренности ни с кем, включая даже лидеров Европейского союза.

"Ясно, что Путин не захочет этого сейчас. Обстрелы и убийства — важный вклад Москвы в избирательную кампанию в нашей стране, они подчеркивают, что актуальная власть не может прекратить войну — хоть и обещала", — убежден журналист.

Он добавил, что не исключает такого развития событий, при котором Россия действительно заморозит на некоторое время боевые действия на Донбассе после смены власти в Украине. Так она продемонстрирует свою поддержку пропагандистского тезиса о том, что конфликт на Донбассе якобы лежал на совести украинской "партии войны".

Владимир Путин

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"Самый главный вопрос — что будет после этого? Чем придется пожертвовать для того, чтобы обстрелы не возобновились и новая власть не стала восприниматься среди части украинцев как "партия войны"? Включением оккупированного Донбасса в состав Украины на российских условиях? Отказом от Крыма или, по крайней мере, обещанием не вспоминать об аннексии полуострова? Отказом от европейской интеграции?" — предостерегает Портников.

Журналист уверен, что Путин ни в коем случае не пойдет на прекращение огня, если Украина не выполнит любые его требования.

Как сообщал OBOZREVATEL, Портников не исключил, что следующий президент России, который займет кресло Путина, не будет сохранять контроль над аннексированным Крымом, а вернет его в международное правовое поле.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Персоны
Владимир ПутинВладимир ЗеленскийВиталий Портников
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Соломко Олесь
Соломко Олесь
Ось такий в Україні кандидат в президенти з "погонялом" Зе!!! Він навіть в найактуальніших питаннях міжнародної і оборонної політики не розбирається! Ганьба!!!
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Помните цирк Яйценюх устроил, "круглый стол" с представителями Донбасса?))) Вот этот нацист Потников ту же туфту втюхивает)))
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
А этот заднеприводный, хоть в курсах, что Украина ни кому войну не объявляла? Даже торговые и дип отношения ни с кем не разрывала??? Когда же это все МАНДАйнуто свiдоме бидло развесят от бывшего города героя Киева до польского Львова, за те деяния, которые они наскакали " для блага" Украины, за печенки?
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Ivanenko Petr, твой герой Гитлер тоже не объявлял. Нацист ты пять лет геноцид на Донбассе проводишь.
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Иваненко Виталий, а что, по твоему дебильному мнению воевать можно только войну объявив? И если не объявил то и защищаться нельзя, а от этого объявления враг начнет как-то по другому стрелять?
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