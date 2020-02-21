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21 февраля • обновлено в 14:47
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Как выглядит карантин Скалецкой в Новых Санжарах – видео

12.1т
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Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая будет проживать не в санатории в Новых Санжарах, где разместили эвакуированных из Китая людей, а в отдельном доме.

Об этом в эфире телеканала Zik рассказал начальник Медцентра, где разместили эвакуированных Александр Блинов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Она изъявила желание пойти к эвакуированным и пообщаться с ними", – отметил он.

По его словам, Скалецкая пройдет полный этап обсервации, но министр будет проживать отдельно.

"Карантин" Зоряны Скалецкой

"Карантин" Зоряны Скалецкой

"Мы ей предоставим дом. Ведь ей кроме этой ситуации нужно работать и над другими государственными вопросами… При этом она не ограничена в своих передвижениях", – пояснил Блинов.

Ранее Зоряна Скалецкая заявила, что проведет 14 дней в Новых Санжарах вместе с эвакуированными с Китая украинцами.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В поселке Новые Санжары Полтавской области более двух тысяч людей заблокировали дорогу для проезда автобусов с эвакуированными из китайского города Ухань, где бушует смертельный коронавирус.

  • Между силовиками и местными жителями произошли столкновения, есть пострадавшие.

  • Также в сети появилось видео, на котором жители города Новые Санжары пообещали сжечь медицинский центр Национальной гвардии вместе с эвакуированными из Уханя украинцами.

  • Добавим, что Юлия Мендель рассказала о реакции Владимира Зеленского на истерику жителей Новых Санжар.

  • Позже эвакуированные из Китая украинцы рассказали, в каких условиях проживают в санатории в поселке Новые Санжары.

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Читайте все новости по теме "Протесты в Новых Санжарах" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Темы
Протесты в Новых Санжарах Коронавирус
Персона
Зоряна Скалецкая
Место
Украина
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Глава Минздрава Скалецкая решила провести две недели в карантине вместе с эвакуированными из Уханя украинцами. Говорят, это будет единственная больная среди них.
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