Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая будет проживать не в санатории в Новых Санжарах, где разместили эвакуированных из Китая людей, а в отдельном доме.
Об этом в эфире телеканала Zik рассказал начальник Медцентра, где разместили эвакуированных Александр Блинов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).
"Она изъявила желание пойти к эвакуированным и пообщаться с ними", – отметил он.
По его словам, Скалецкая пройдет полный этап обсервации, но министр будет проживать отдельно.
"Карантин" Зоряны Скалецкой
"Мы ей предоставим дом. Ведь ей кроме этой ситуации нужно работать и над другими государственными вопросами… При этом она не ограничена в своих передвижениях", – пояснил Блинов.
Ранее Зоряна Скалецкая заявила, что проведет 14 дней в Новых Санжарах вместе с эвакуированными с Китая украинцами.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В поселке Новые Санжары Полтавской области более двух тысяч людей заблокировали дорогу для проезда автобусов с эвакуированными из китайского города Ухань, где бушует смертельный коронавирус.
Между силовиками и местными жителями произошли столкновения, есть пострадавшие.
Также в сети появилось видео, на котором жители города Новые Санжары пообещали сжечь медицинский центр Национальной гвардии вместе с эвакуированными из Уханя украинцами.
Добавим, что Юлия Мендель рассказала о реакции Владимира Зеленского на истерику жителей Новых Санжар.
Позже эвакуированные из Китая украинцы рассказали, в каких условиях проживают в санатории в поселке Новые Санжары.
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