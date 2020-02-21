Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая будет проживать не в санатории в Новых Санжарах, где разместили эвакуированных из Китая людей, а в отдельном доме.

Об этом в эфире телеканала Zik рассказал начальник Медцентра, где разместили эвакуированных Александр Блинов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Она изъявила желание пойти к эвакуированным и пообщаться с ними", – отметил он.

По его словам, Скалецкая пройдет полный этап обсервации, но министр будет проживать отдельно.

"Карантин" Зоряны Скалецкой

"Мы ей предоставим дом. Ведь ей кроме этой ситуации нужно работать и над другими государственными вопросами… При этом она не ограничена в своих передвижениях", – пояснил Блинов.

Ранее Зоряна Скалецкая заявила, что проведет 14 дней в Новых Санжарах вместе с эвакуированными с Китая украинцами.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В поселке Новые Санжары Полтавской области более двух тысяч людей заблокировали дорогу для проезда автобусов с эвакуированными из китайского города Ухань, где бушует смертельный коронавирус.

Между силовиками и местными жителями произошли столкновения, есть пострадавшие.

Также в сети появилось видео, на котором жители города Новые Санжары пообещали сжечь медицинский центр Национальной гвардии вместе с эвакуированными из Уханя украинцами.

Добавим, что Юлия Мендель рассказала о реакции Владимира Зеленского на истерику жителей Новых Санжар.

Позже эвакуированные из Китая украинцы рассказали, в каких условиях проживают в санатории в поселке Новые Санжары.

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