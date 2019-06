"Как въезжают оккупанты!" Украина призвала поставить Россию на место в ПАСЕ

Украина призвала не допустить возвращения российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) без выполнения соответствующих требований.

"Россия планирует въехать в ПАСЕ, как въезжают оккупанты - довольная, не наказанная, с чувством победы зла над добром", - написал посол Украины в Австрии Александр Щерба в Twitter.

Он призвал пользователей соцсети поддержать хэштег #SaveCouncilEurope и распространять под ним призывы не допустить возвращения российской делегации.

Кроме того, посол Украины в Эстонии Марьяна Беца также призвала делегатов ПАСЕ не голосовать на сессии за возвращение РФ.

"Россия - это агрессивное государство, которое оккупировало часть Украины, убило тысячи наших людей. Она не соблюдает закон и не выполнила никаких резолюций / решений Совета Европы, не выполняла Минские договоренности", - написала она в Twitter.

Отметим, в ПАСЕ в ходе летней сессии рассмотрят вопрос о проведении срочных дебатов относительно расследования гибели рейса MH17 и о платежах России взносов за членство в организации.

PACE session starts today. Don’t let Russia come back. Ru is an agressor state, which occupied parts of Ukraine, killed thousands of our people. It does not abide by law and has not fulfilled any @Pace @Coe resolutions/decisions, no Minsk implementation. #SaveCouncilEurope