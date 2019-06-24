"Как въезжают оккупанты!" Украина призвала поставить Россию на место в ПАСЕ

Украина призвала не допустить возвращения российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) без выполнения соответствующих требований.

"Россия планирует въехать в ПАСЕ, как въезжают оккупанты - довольная, не наказанная, с чувством победы зла над добром", - написал посол Украины в Австрии Александр Щерба в Twitter.

Он призвал пользователей соцсети поддержать хэштег #SaveCouncilEurope и распространять под ним призывы не допустить возвращения российской делегации.

Кроме того, посол Украины в Эстонии Марьяна Беца также призвала делегатов ПАСЕ не голосовать на сессии за возвращение РФ.

Новости России выдвинули ультиматум касательно возвращения в ПАСЕ

Заседание ПАСЕ 24 канал

"Россия - это агрессивное государство, которое оккупировало часть Украины, убило тысячи наших людей. Она не соблюдает закон и не выполнила никаких резолюций / решений Совета Европы, не выполняла Минские договоренности", - написала она в Twitter.

Отметим, в ПАСЕ в ходе летней сессии рассмотрят вопрос о проведении срочных дебатов относительно расследования гибели рейса MH17 и о платежах России взносов за членство в организации.

Цими днями Росія планує в’їхати в ПАРЄ, як в’їжджають окупанти - задоволена, не покарана, з відчуттям перемоги зла над добром.

Дорогий український твіттер, давайте підтримаємо хештег #SaveCouncilEurope! Давайте не мовчати! pic.twitter.com/KTw3JnRk0Q — olexander scherba (@olex_scherba) 24 июня 2019 г.

PACE session starts today. Don’t let Russia come back. Ru is an agressor state, which occupied parts of Ukraine, killed thousands of our people. It does not abide by law and has not fulfilled any @Pace @Coe resolutions/decisions, no Minsk implementation. #SaveCouncilEurope — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 24 июня 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Страсбурге 24 июня стартует летняя сессия ПАСЕ, на которой могут принять решение о возвращениии российской делегации без выполнения каких-либо условий.

Так, главным вопросом повестки дня сессии является проект резолюции, который может изменить правила организации о введении санкций в отношении делегаций.

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