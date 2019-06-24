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"Как въезжают оккупанты!" Украина призвала поставить Россию на место в ПАСЕ

1.7тЧитать материал на украинском

Украина призвала не допустить возвращения российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) без выполнения соответствующих требований.

"Россия планирует въехать в ПАСЕ, как въезжают оккупанты - довольная, не наказанная, с чувством победы зла над добром", - написал посол Украины в Австрии Александр Щерба в Twitter.

Он призвал пользователей соцсети поддержать хэштег #SaveCouncilEurope и распространять под ним призывы не допустить возвращения российской делегации.

Кроме того, посол Украины в Эстонии Марьяна Беца также призвала делегатов ПАСЕ не голосовать на сессии за возвращение РФ.

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Заседание ПАСЕ

Заседание ПАСЕ

24 канал

"Россия - это агрессивное государство, которое оккупировало часть Украины, убило тысячи наших людей. Она не соблюдает закон и не выполнила никаких резолюций / решений Совета Европы, не выполняла Минские договоренности", - написала она в Twitter.

Отметим, в ПАСЕ в ходе летней сессии рассмотрят вопрос о проведении срочных дебатов относительно расследования гибели рейса MH17 и о платежах России взносов за членство в организации.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Страсбурге 24 июня стартует летняя сессия ПАСЕ, на которой могут принять решение о возвращениии российской делегации без выполнения каких-либо условий.

  • Так, главным вопросом повестки дня сессии является проект резолюции, который может изменить правила организации о введении санкций в отношении делегаций.

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Тег
ПАСЕ
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Seleznev Pavel
Seleznev Pavel
А зачем России ПАСЕ и прочие?
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леня зе
леня зе
G-20 уже пригласили Володымыра?чугункин вчера щеки раздувал.
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Антошин Денис
Антошин Денис
В Европе немного устали от целеуказаний США и решили не делать вид, что не замечают гражданскую войну в Украине
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