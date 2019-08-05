"Как в сказке о Белоснежке": New York Times назвала Зеленского конкурентом Путина

Президент Украины Владимир Зеленский активно конкурирует с лидером РФ Владимиром Путиным и может стать для последнего существенной преградой, учитывая его популярность в стране.

Об этом идет речь в материале New York Times.

Издание описало Зеленского как президента, который "понимает силу телевидения, имеет широкую общественную поддержку дома и, возможно, это и не так важно, иногда снимает рубашку на публике".

Зеленский и Путин

"Помощники Зеленского утверждают, что он сосредоточен на преобразованиях внутри страны и не стремится стать анти-Путиным в регионе, где против российского лидера высказывается много критики, но мало кто может конкурировать со звездной властью", – сказано в статье.

Однако автор утверждает, что соперничество все же очевидно, и последние два месяца Зеленский и Путин ведут себя, как два боксера, которые обмениваются на ринге резкими ударами.

Отмечается, что одной из причин этого конфликта является то, что две страны выбрали разные пути развития. При этом оба президента сразу же показывали реакцию на шаги друг друга: будь-то российские паспорта на Донбассе или захваченный танкер РФ в украинском порту.

Издание также приводит мнение украинского журналиста Ивана Яковины, который считает, что Путин оказался в ситуации, сравнимой с сюжетом сказки о Белоснежке: "Королева смотрит в зеркало и спрашивает:"Кто на свете всех милее?" И зеркало говорит: "Знайте, что эта молодая принцесса живет где-то далеко".

Владимир Путин Reuters

Как писал OBOZREVATEL, ранее журналисты ВВС News Украина нашли семь примеров подражания Зеленским Путину. В сети украинского президента также разнесли за то, что он копирует коллегу из РФ.

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