Савченко объявила голодовку

Внефракционный нардеп Надежда Савченко заявила, что опять объявляет голодовку.

Такие слова прозвучали в Шевченковском районном райсуде Киева, где избирается мера пресечения для нее.

"Я выхожу на голодовку с сегодняшнего дня (23 марта - Ред.) и показываю еще раз всем неверующим, ибо я так же, как и в российских тюрьмах, нахожусь под камерами. И только у врага есть доказательства, что я голодала 83 дня и 6 дней сухой голодовки. Теперь будут такие доказательства и у украинской власти", - заявила Савченко.

Как сообщал "Обозреватель", в Шевченковском районном суде Киева 23 марта проходит суд над внефракционным депутатом Верховной Рады Надеждой Савченко.

Прокурор попросил избрать меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог сроком на 60 дней. При этом он указал на то, что Савченко якобы может скрыться от следствия.