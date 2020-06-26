"Свобода слова Савика Шустера" провела первый эксклюзивный опрос среди жителей России об отношениях с Украиной.

Как сообщил Савик Шустер в Facebook, результаты этого опроса будут обнародованы 26 июня в 21:00 (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Среди вопросов, на которые ответили россияне, были: "Чего они больше всего боятся?" и "Поддерживают ли они политику президента РФ Владимира Путина в отношении Украины?".

Также в эфире программы обсудят тему: "Почему РФ пытается приватизировать победу во Второй мировой войне?" и "Справится ли власть с наводнениями в Западной Украине?".

Как в России относятся к политике Путина по Украине: Шустер провел опрос

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлый раз в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" обсудили проблему возврата работы в Украине казино, а также анонсированный закон о референдуме.