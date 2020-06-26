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Как в России относятся к политике Путина по Украине: Шустер провел опрос

Политика
2,6 т.
Савик Шустер анонсировал результаты опроса россиян

Савик Шустер анонсировал результаты опроса россиян

"Свобода слова Савика Шустера" провела первый эксклюзивный опрос среди жителей России об отношениях с Украиной.

Как сообщил Савик Шустер в Facebook, результаты этого опроса будут обнародованы 26 июня в 21:00 (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Среди вопросов, на которые ответили россияне, были: "Чего они больше всего боятся?" и "Поддерживают ли они политику президента РФ Владимира Путина в отношении Украины?".

Также в эфире программы обсудят тему: "Почему РФ пытается приватизировать победу во Второй мировой войне?" и "Справится ли власть с наводнениями в Западной Украине?".

Как в России относятся к политике Путина по Украине: Шустер провел опрос

Как в России относятся к политике Путина по Украине: Шустер провел опрос

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлый раз в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" обсудили проблему возврата работы в Украине казино, а также анонсированный закон о референдуме.

РоссияопросВладимир ПутинСавик Шустер
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