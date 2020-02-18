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18 февраля • обновлено в 22:54
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"Как в дурдоме!" Игры "Слуг народа" в Раде разгневали украинцев. Видео

1.6т
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Во вторник, 18 февраля, народные депутаты от партии "Слуга народа" игрались во время заседания Верховной Рады.

Как видно на видео, опубликованном в группе "Баба і кіт" в Facebook, двое нардепов крутили зеленые флажки и смотрели по сторонам в зале ВР (чтобы посмотреть - доскролльте до конца страницы).

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Депутаты "Слуги народа" играются во время заседания Рады

Депутаты "Слуги народа" играются во время заседания Рады

Скриншот из видео

Пользователи оставили более 400 гневных комментариев под публикацией. Происходящее на видео украинцы назвали дурдомом и позором.

Игры "Слуг народа" в Раде разгневали украинцев
Игры "Слуг народа" в Раде разгневали украинцев
Игры "Слуг народа" в Раде разгневали украинцев
Игры "Слуг народа" в Раде разгневали украинцев
Игры "Слуг народа" в Раде разгневали украинцев
Игры "Слуг народа" в Раде разгневали украинцев
Игры "Слуг народа" в Раде разгневали украинцев
Игры "Слуг народа" в Раде разгневали украинцев
Игры "Слуг народа" в Раде разгневали украинцев
Игры "Слуг народа" в Раде разгневали украинцев
Игры "Слуг народа" в Раде разгневали украинцев
Игры "Слуг народа" в Раде разгневали украинцев
Игры "Слуг народа" в Раде разгневали украинцев
Игры "Слуг народа" в Раде разгневали украинцев
Игры "Слуг народа" в Раде разгневали украинцев
Игры "Слуг народа" в Раде разгневали украинцев
Игры "Слуг народа" в Раде разгневали украинцев

Как писал OBOZREVATEL ранее, украинская журналистка Янина Соколова в Раде разнесла нардепов из-за невыполненных обещаний.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Киев
Теги
депутат Партия Слуга народа Верховная Рада Украины
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