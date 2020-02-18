"Как в дурдоме!" Игры "Слуг народа" в Раде разгневали украинцев. Видео

Во вторник, 18 февраля, народные депутаты от партии "Слуга народа" игрались во время заседания Верховной Рады.

Как видно на видео, опубликованном в группе "Баба і кіт" в Facebook, двое нардепов крутили зеленые флажки и смотрели по сторонам в зале ВР (чтобы посмотреть - доскролльте до конца страницы).

Депутаты "Слуги народа" играются во время заседания Рады Скриншот из видео

Пользователи оставили более 400 гневных комментариев под публикацией. Происходящее на видео украинцы назвали дурдомом и позором.

Как писал OBOZREVATEL ранее, украинская журналистка Янина Соколова в Раде разнесла нардепов из-за невыполненных обещаний.

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