Главная Новости
9 сентября • обновлено в 11:14
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Как Украина освобождала украинских моряков: хроника процесса

2.2т Читать материал на украинском

Процесс освобождения 24 украинских моряков, незаконно захваченных Россией в Керченском проливе в ноябре прошлого года, начал пятый президент Украины Петр Порошенко сразу после инцидента.

Хронологию событий освобождения моряков из плена Кремля привел сайт политической силы "Европейская солидарность". OBOZREVATEL подает ее в текстовой версии (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца новости).

"Как Украина освобождала украинских моряков: хроника

25 ноября 2018 года

Петр Порошенко созывает экстренное заседание СНБО по акту агрессии РФ в Керченском проливе

СНБО

СНБО

Зеркало недели

28 ноября 2018 года

Ряд телефонных переговоров с лидерами США и ЕС, Ангелой Меркель, Дональдом Туском, Йенсом Столтенбергом, Анджеем Дудой

26 ноября 2018 года

Совет Безопасности ООН проводит заседание по ситуации в Азовском море. 26 ноября 2018 телефонные переговоры Петра Порошенко с Майком Помпео

29 ноября 2018 года

Телефонные переговоры с Джастином Трюдо

7 января 2019 года

Украина подала иск в Европейский суд по правам человека из-за нарушения прав украинских моряков

Новости
Кого Украина отдала на обмен: в военной прокуратуре дали пояснение

15 февраля 2019 года

Во время Мюнхенской конференции Петр Порошенко обсудил с Йенсом Столтенбергом пути усиления сотрудничества Украины с НАТО в ответ на существующие угрозы в акватории Черного и Азовского морей

15 февраля 2019 года

Встреча с председателем Комитета Сената США по иностранным отношениям Джеймсом Ришем. Обсудили введение "Азовского пакета санкций"

16 февраля 2019 года

Во время Мюнхенской конференции Порошенко и Меркель скоординировали действия с целью внедрения "Азовского пакета" санкций

18 февраля 2019 года

По результатам встречи с Дональдом Туском Петр Порошенко поблагодарил Совет Евросоюза по единогласно принятому решению за введение "азовского пакета" санкций против РФ

19 февраля 2019 года

Во время визита в Украину президент Европейского Совета Дональд Туск в выступлении в ВР заявил: "... ЕС не смирится с одним актом насилия в Азовском море"

15 марта 2019 года

США, ЕС и Канада синхронно ввели санкции против РФ за агрессию в Азовском море и Керченском проливе

Новости
Сущенко поблагодарил Зеленского и Порошенко за освобождение

12 апреля 2019 года

Визит Петра Порошенко в Берлин и Париж, встреча с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном. Ангела Меркель во время пресс-конференции: "Я еще раз требую освободить этих военнослужащих и обеспечивать важную для экономического благополучия Мариуполя и других городов свободу судоходства в Азовском море"

18 апреля 2019 года

Украина подала иск в Международный суд по морскому праву с требованием принять меры в отношении России и немедленно освободить 24 моряка и три военных корабля, которые были незаконно захвачены РФ в Черном море

13-14 мая 2019 года

Саммит Восточного партнерства в Брюсселе использовано как площадку для дальнейшего давления на РФ

25 мая 2019 года

Международный трибунал обязал Россию как можно быстрее освободить украинских моряков и вернуть три незаконно захваченые военные корабли

7 сентября 2019 года

Украина наконец дождалась возвращения своих Героев".

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина и Россия в субботу, 7 сентября, провели долгожданный обмен пленными по формуле 35 на 35. Самолеты с освобожденными приземлились в Москве и Киеве.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Обмен пленными" на OBOZREVATEL.

Темы
Обмен пленными Российско-украинский конфликт Обострение в Азовском море
Персоны
Петр Порошенко Ангела Меркель Дональд Туск
Место
Украина
Теги
военнопленные пленные моряки
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
3
14
Смешно
1
Интересно
1
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
"...7 сентября 2019г Украина дождалась своих героев..." Хотелось бы узнать в чём подвиг героев! Украина воюет с Россией ( официальная позиция властей Украины) ? Моряки ВМСУ без боя сдали свои корабли противнику ( мы же помним Украина воюет с Россией по официальной версии властей Украины)! Во всех флотах сдача в плен без боя во время войны называется трусостью ,и только на Украине это подвиг!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Гражданин ЕС
Гражданин ЕС
Украина так воюет с Россией, что на обмен не нашлось равного количества граждан РФ! Украина отдала на обмен своих же граждан! А как же конституция, уголовный кодекс? Или президент Украины имеет право нарушать законы Украины? Вот она, украинская свобода и демократия! Позор на весь мир!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
6
0

Блоги / мнения

ads pixel