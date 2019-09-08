Как Украина освобождала украинских моряков: хроника процесса

Процесс освобождения 24 украинских моряков, незаконно захваченных Россией в Керченском проливе в ноябре прошлого года, начал пятый президент Украины Петр Порошенко сразу после инцидента.

Хронологию событий освобождения моряков из плена Кремля привел сайт политической силы "Европейская солидарность". OBOZREVATEL подает ее в текстовой версии (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца новости).

"Как Украина освобождала украинских моряков: хроника

25 ноября 2018 года

Петр Порошенко созывает экстренное заседание СНБО по акту агрессии РФ в Керченском проливе

СНБО Зеркало недели

28 ноября 2018 года

Ряд телефонных переговоров с лидерами США и ЕС, Ангелой Меркель, Дональдом Туском, Йенсом Столтенбергом, Анджеем Дудой

26 ноября 2018 года

Совет Безопасности ООН проводит заседание по ситуации в Азовском море. 26 ноября 2018 телефонные переговоры Петра Порошенко с Майком Помпео

29 ноября 2018 года

Телефонные переговоры с Джастином Трюдо

7 января 2019 года

Украина подала иск в Европейский суд по правам человека из-за нарушения прав украинских моряков

15 февраля 2019 года

Во время Мюнхенской конференции Петр Порошенко обсудил с Йенсом Столтенбергом пути усиления сотрудничества Украины с НАТО в ответ на существующие угрозы в акватории Черного и Азовского морей

15 февраля 2019 года

Встреча с председателем Комитета Сената США по иностранным отношениям Джеймсом Ришем. Обсудили введение "Азовского пакета санкций"

16 февраля 2019 года

Во время Мюнхенской конференции Порошенко и Меркель скоординировали действия с целью внедрения "Азовского пакета" санкций

18 февраля 2019 года

По результатам встречи с Дональдом Туском Петр Порошенко поблагодарил Совет Евросоюза по единогласно принятому решению за введение "азовского пакета" санкций против РФ

19 февраля 2019 года

Во время визита в Украину президент Европейского Совета Дональд Туск в выступлении в ВР заявил: "... ЕС не смирится с одним актом насилия в Азовском море"

15 марта 2019 года

США, ЕС и Канада синхронно ввели санкции против РФ за агрессию в Азовском море и Керченском проливе

Новости Сущенко поблагодарил Зеленского и Порошенко за освобождение

12 апреля 2019 года

Визит Петра Порошенко в Берлин и Париж, встреча с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном. Ангела Меркель во время пресс-конференции: "Я еще раз требую освободить этих военнослужащих и обеспечивать важную для экономического благополучия Мариуполя и других городов свободу судоходства в Азовском море"

18 апреля 2019 года

Украина подала иск в Международный суд по морскому праву с требованием принять меры в отношении России и немедленно освободить 24 моряка и три военных корабля, которые были незаконно захвачены РФ в Черном море

13-14 мая 2019 года

Саммит Восточного партнерства в Брюсселе использовано как площадку для дальнейшего давления на РФ

25 мая 2019 года

Международный трибунал обязал Россию как можно быстрее освободить украинских моряков и вернуть три незаконно захваченые военные корабли

7 сентября 2019 года

Украина наконец дождалась возвращения своих Героев".

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина и Россия в субботу, 7 сентября, провели долгожданный обмен пленными по формуле 35 на 35. Самолеты с освобожденными приземлились в Москве и Киеве.

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