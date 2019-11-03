Возвращать наших: как Украина борется за своих граждан заграницей

В тюрьмах за пределами Украины находятся сотни украинцев. Чаще всего власти не особо беспокоятся об их будущем. Печальная ситуация произошла и с украинским защитником Виталием Маркивым, которого в Италии фактически ни за что приговорили к 24 годам тюрьмы.

Что в этой ситуации должны делать власти и почему важно защищать своих граждан по всему миру — в материале OBOZREVATEL.

Дело Маркива не выдерживает критики

Летом 2017 года в Италии по подозрению в причастности к гибели под Славянском в 2014 году фоторепортера Андреа Роккелли арестовали украинского военного Виталия Маркива. Смерть фоторепортера и его переводчика Андрея Миронова произошла в селе Андреевка в результате минометного обстрела.

Итальянские власти обвиняют в преступлении Маркива. В 2017 году он был задержан в аэропорту Болоньи.

Виталий Маркив Скриншот

Маркив категорически опровергает выдвинутые обвинения. Украина его поддерживает. По данным тогдашнего первого вице-премьера Виталия Яремы, Роккелли убили террористы: в тот момент у ВСУ на горе Карачун, с которой якобы велся обстрел, вообще не было минометов. 12 июля 2019 года Маркива приговорили к 24 годам заключения. В тюрьме нацгвардеец находится 2 года и 4 месяца.

За его судьбу ведут борьбу в Министерстве внутренних дел, но пока безрезультативно. В Италию приезжал как глава МВД Арсен Аваков, так и делегации высших чинов правоохранительных органов. В среду, 30 октября, в центре Киева на здании полиции установили баннер в поддержку Маркива.

"Любые старания РФ дискредитировать украинских бойцов будут безуспешными. Защитим Виталия в правовом поле и поддерживаем морально. Вся Украина с тобой! #FreeMarkiv" — написал в Twitter министр внутренних дел Арсен Аваков.

У центрі Києва на будівлі поліції встановили банер на підтримку незаконно засудженого нацгвардійця Віталія Марківа.Будь-які намагання РФ дискредитувати українських бійців не матимуть успіху.Захищаємо Віталія у правовому полі та підтримуємо морально.Вся Україна з тобою!#FreeMarkiv pic.twitter.com/SjwD8CfX7o — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 30 октября 2019 г.

Правда, итальянские власти пока неумолимы.

Что важно делать Украине

За пределами страны в тюрьмах находятся более 10 тысяч украинцев. Это фактически официальная статистика, которую еще в 2018 году объявил государственный секретарь МИД Украины Андрей Заяц.

"По состоянию на 30 июня 2018 задержаны, арестованы, осуждены и отбывают наказание в разных странах мира более 10 тыс. граждан Украины. Из них более 6,5 тысяч приговорены к лишению свободы. Консульская служба МИД в соответствии с консульским уставом, утвержденным указом президента, и теми поручениями, которые у нас есть, работает над каждым случаем из этих 10,5 тысяч", — приводит его слова телеканал "112".

При этом, как показала ситуация с Маркивым, за решеткой не всегда оказываются нелегалы или преступники. Очень часто в дело вступает политика или упрямство местны властей. В таких ситуация особое внимание должно уделять украинское консульство или центральные власти, как на уровне МИД, так и Офиса президента.

Бороться нужно не только за заключенных в российских тюрьмах, но и в других странах мира. К примеру, необычная история произошла с жителем Днепра Павлом Лапшиным.

Акция в поддержку Маркива

Как пишет "Сегодня", молодой человек, будучи аспирантом Национальной металлургической академии, приехал в Британию на стажировку. В конце 2013 года суд Лондона приговорил его к тюремному сроку, который может быть пересмотрен лишь через 40 лет.

Суд признал Павла Лапшина виновным в убийстве мусульманина на почве расовой неприязни, кроме того, британские правоохранители инкриминировали Лапшину подготовку терактов в Англии. Он подавал прошение о переводе его в украинскую тюрьму, но реальных результатов этот шаг не дал.

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