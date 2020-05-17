Как Украина будет возвращать Крым: Разумков поделился планом

Оккупированный Россией Крым Украина планирует возвращать путем развития собственного государства и с помощью международного давления.

Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал спикер Верховной Рады и один из лидеров избирательной кампании президента Владимира Зеленского Дмитрий Разумков.

Он отметил, что вопрос Крыма является трудным и не быстрым процессом, однако он не снимается с повестки дня и Украина обязана не терять коммуникацию со всеми оккупированными территориями.

"Методы остаются теми же – и международное давление, и международная позиция, экономические меры. В первую очередь это, пожалуй, развитие государства Украина. Потому что люди всегда хотят жить там, где лучше. Если на территории свободного государства будет лучше, то и возвращать временно оккупированные территории Крыма и Донбасса будет проще", – заявил Разумков.

"Как показывает всемирная история, история сегодняшней Европы, проходит 5, 10, 20, сколько будет необходимо лет, но территории вновь возвращаются к тем государствам, которым они действительно принадлежат", – добавил он.

Разумков и Зеленский УНИАН

Как писал OBOZREVATEL, в Украине хотят принять закон о референдуме. Разумков рассказал, что документ уже направили на рассмотрение Венецианской комиссии и через несколько недель законопроект может быть внесен на рассмотрение Верховной Радой.