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17 мая • обновлено в 19:57
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Как Украина будет возвращать Крым: Разумков поделился планом

8.2т
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Оккупированный Россией Крым Украина планирует возвращать путем развития собственного государства и с помощью международного давления.

Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал спикер Верховной Рады и один из лидеров избирательной кампании президента Владимира Зеленского Дмитрий Разумков.

Он отметил, что вопрос Крыма является трудным и не быстрым процессом, однако он не снимается с повестки дня и Украина обязана не терять коммуникацию со всеми оккупированными территориями.

"Методы остаются теми же – и международное давление, и международная позиция, экономические меры. В первую очередь это, пожалуй, развитие государства Украина. Потому что люди всегда хотят жить там, где лучше. Если на территории свободного государства будет лучше, то и возвращать временно оккупированные территории Крыма и Донбасса будет проще", – заявил Разумков.

"Как показывает всемирная история, история сегодняшней Европы, проходит 5, 10, 20, сколько будет необходимо лет, но территории вновь возвращаются к тем государствам, которым они действительно принадлежат", – добавил он.

Разумков и Зеленский

Разумков и Зеленский

УНИАН

Как писал OBOZREVATEL, в Украине хотят принять закон о референдуме. Разумков рассказал, что документ уже направили на рассмотрение Венецианской комиссии и через несколько недель законопроект может быть внесен на рассмотрение Верховной Радой.

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Российско-украинский конфликт Аннексия Крыма
Персона
Дмитрий Разумков
Место
Украина
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