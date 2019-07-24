"Как Трамп и Зеленский!" Портников озвучил скандальный нюанс о преемнике Мэй

Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон это политик новой формации, такой как президент Украины Владимир Зеленский или глава Белого дома Дональд Трамп.

Об этом в блоге на ЛБ написал украинский журналист Виталий Портников.

"Это человек, само избрание которого на высший государственный пост внушает надежду на чудо. Ну, например, что можно будет каким-то чудом уговорить европейцев согласиться с выходом Британии так, как этого хочет Британия. Не имеет значения, что европейцы вообще не хотят разговаривать о новом соглашении – какая разница, Борис проведет успешные переговоры! Или что можно будет выйти без соглашения с ЕС и все будет отлично. Не имеет значения, что все экономические расчеты обещают стране серьезные проблемы – какая разница, Борис обеспечит процветание и успех", – пояснил он.

Портников отмечает, что Джонсон – один из тех политиков, кто культивировал в Британии атмосферу постепенного расставания с объективной реальностью, которая и привела к победе сторонников выхода из Евросоюза на референдуме.

"И дело, конечно же, не в том, что из Евросоюза нельзя выйти, а в том, что наиболее известные сторонники выхода никогда не говорили о реальных механизмах и последствиях этого решения. Зато именно благодаря Brexit такие, как Джонсон, пробились в высшую лигу – без успеха референдума бывший влиятельный журналист и мэр Лондона и мечтать бы не мог ни о должности премьер-министра, ни даже о посте министра иностранных дел, который Джонсон два года занимал в правительстве Терезы Мэй", – сообщил журналист.

Борис Джонсон

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 июля бывший глава британского МИД Борис Джонсон по итогам голосования избран новым лидером Консервативной партии Великобритании.

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