Угроза большинству и передел под выборы: что изменится в Раде после загадочной смерти нардепа Давыденко

Давыденко также был весомой фигурой в Черниговской области и лоббировал отдельных нардепов от СН

После смерти одного из ее членов она может прекратить свое существование

Смерть Валерия Давыденко повлияет на группу "Довіра" в Раде, которая помогает в сложных голосованиях "Слуге народа"

Смерть народного депутата Валерия Давыденко может серьезно отразиться на работе как Верховной Рады, так и на предвыборных баталиях в Черниговской области. Крупный бизнесмен и политик влиял на работу депутатской группы "Довіра" (будучи одним из ее членов), а также имел негласное руководство сразу над несколькими нардепами от "Слуги народа".

Какое центробежное движение может запустить неожиданная смерть нардепа и почему это важно – разбирался OBOZREVATEL.

Что произойдет в Раде?

23 мая в своем киевском офисе с огнестрельным ранением в голову был найден нардеп Валерий Давыденко. Предварительная версия следствия – самоубийство, хотя правоохранители сейчас проверяют и вариант с возможным убийством.

Нардепы, знающие коллегу лично, сразу же усомнились в подлинности версии о суициде. Во-первых, Давыденко был позитивным человеком. Накануне смерти никто не заметил каких-то отклонений в его поведении, он не был расстроен или подавлен. Строил планы на будущее.

Во-вторых, погибший был фигурантом крупных коррупционных скандалов и врагов у него хватало. При президенте Викторе Януковиче он занимал должность заместителя министра аграрной политики.

Валерий Давыденко Слово и дело

Во время его работы компания получила от Китая кредит в размере 3 миллиарда долларов в обмен на поставки зерна, однако ГПЗКУ отправила грузов только на 153 млн. Позже он стал фигурантом нескольких уголовных производств, проходил по делу о возможном хищении его коллеги, нардепа Бориса Приходько, 2 млрд грн из Аграрного фонда.

Параллельно с политической и государственной деятельностью он еще занимался и аграрным бизнесом, владел компанией "Агродом". Также владел вместе со своим деловым партнером Юрием Колобовым "Терра Банком". То есть бизнес-интересов абсолютно с разными людьми у него хватало.

Тем не менее факт смерти внес некие коррективы в политическое будущее Рады. Давыденко был одним из 17 членов группы "Довіра", которую в кулуарах связывают с бизнесменом-аграрием Андреем Веревским (группа "Кернел").

Задача этого объединения последние месяцы – поддерживать самые сложные и скандальные инициативы "Слуги народа". Учитывая проблемы в монобольшинстве, где никак не могут самостоятельно собрать голоса под нужные законопроекты из-за конфликтов с бизнесменом Игорем Коломойским, помощь группы Веревского как никак кстати.

К примеру, "Довіра" дала 12 голосов при финальном голосовании законопроекта о рынке земли 31 марта, который особо важен для Офиса президента при переговорах с Международным валютным фондом. Аналогичная поддержка была и при принятии во втором чтении так называемого закона о банках. Тогда "за" проголосовали 16 членов политсилы.

После смерти Давыденко в объединении насчитывается всего 16 человек, что является причиной для роспуска. Согласно статье 60 закона "О регламенте Верховной Рады", в депутатской группе не должно быть меньше нардепов, чем в самой маленькой фракции парламента на момент ее создания. В 9-м созыве речь идет о фракции "Голос", которая в первый день работы насчитывала всего 17 человек.

Именно поэтому с момента официальной регистрации в Верховной Раде факта смерти нардепа у "Довіри" есть 15 дней на поиски нового члена. В противном случае она будет распущена и все ее нардепы станут внефракционными.

В Верховной Раде 8-го созыва был подобный момент, когда в результате несчастного случая погиб нардеп, на тот момент член группы "Воля народа" Игорь Еремеев. Правда, от момента смерти 12 августа 2015 года до проведения досрочных выборов на его округе (Волынская область) прошло чуть менее года. Документы о смерти Еремеева были переданы в Центральную избирательную комиссию лишь 16 мая 2016-го.

То есть при большом желании спикера нынешнего парламента Дмитрия Разумкова процесс распада группы можно затормозить, пока не будет решен вопрос с новым членом. Правда, как уверяет OBOZREVATEL член политсилы Сергей Шахов, уже в ближайшее время в группу вступят новые члены и она будет функционировать далее. Подбором кадров занимается глава "Довіри" Олег Кулинич.

Влияние на "Слугу народа" в Чернигове

Публично Валерий Давыденко не имел никакого отношения к партии "Слуга народа". В 2014 году нардеп выиграл выборы в парламент как мажоритарщик от локальной партии-проекта "Заступ". После попадания в стены парламента вступил во фракцию "Блока Петра Порошенко". В 2019 году на досрочных выборах прошел в Верховную Раду как беспартийный кандидат.

Тем не менее, по словам источника OBOZREVATEL в "Слуге народа", Давыденко имел существенное влияние на партию власти в родной Черниговской области. Во-первых, нынешний глава партии СН Александр Корниенко работал у него в одной из компаний до попадания в команду Владимира Зеленского. С тех времен у Корниенко с бывшим шефом сохранились дружеские, рабочие отношения.

Нардепы от Черниговщины Facebook: "Слуга народу" – команда Зеленського Чернігів

Во-вторых, нардеп имел влияние на формирование списка "Слуги народа" от Черниговской области. Через него во власть попали нардепы Павел Халимон, Сергей Гривко и другие. Исключенный из СН черниговский нардеп Антон Поляков прямо называл Давыденко одним из кураторов области.

После смерти нардепа не исключено перераспределение влияния в "Слуге народа" в Черниговской области. Сейчас, вероятно, распределением партийных мандатов в области займется кто-то другой. Партийным куратором по области от СН числится Павел Халимон.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!