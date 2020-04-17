Преодолевая бурю: как "Слуга народа" пытается избежать дефолта Украины

В "Слуге народа" маленькая победа – многострадальный закон о банках могут принять уже в мае. А это значит, что кредит МВФ будет, а дефолт – нет.

В Верховной Раде 16 апреля проголосован отдельный закон, который существенно упростит работу нардепов над банковским проектом и поможет обойти более 16 тысяч правок, уже зарегистрированных сразу несколькими парламентариями. При этом изменения в Регламент "Слуга" принять самостоятельно не смогла, не обошлось без кулуарных договоренностей.

С кем именно нашли общий язык в команде Владимира Зеленского и что будет дальше – разбирался OBOZREVATEL.

В Раде не могут решить вопрос с "Приватбанком"

В парламенте готовится к финальному голосованию очень важный закон. Его суть – сделать невозможной многомиллиардную компенсацию или возвращение банков бывшим собственникам. Также документ ставит заслон перед владельцами сотен других неплатежеспособных банков, которые пытаются обжаловать решения регулятора.

Логично, что в этом ключе речь идет о судебной войне между Национальным банком Украины и бизнесменом Игорем Коломойским. Обе стороны пытаются доказать, что ПриватБанк и его активы принадлежат им. На стороне НБУ играет Международный валютный фонд, обещающий (вместе с другими иностранными институциями) дать стране около 10 млрд долларов. 2 млрд сразу после принятия решения.

Почему это важно:

Сейчас дефицит бюджета катострофически угрожает экономике. Только на 24 марта страна потеряла 35% всех поступлений . С учетом затяжного карантина – цифра будет только больше. МВФ прогнозирует падение ВВП на уровне 7,7% в 2020 году;

Это чревато безработицей, высоким курсом доллара, обвалом промышленности и другими проблемами.

Проще говоря – денег в стране нет. И если бюджет не получит в ближайшее время валюту извне, Украина не сможет платить по внешним займам и объявит дефолт. Это мгновенно обвалит рейтинг как партии власти, так и самого президента.

В противовес МВФ и НБУ играет группа народных депутатов, которых связывают с Коломойским. Все они подали чуть менее 16 тысяч правок к этому закону, что продлевает его рассмотрения до 2-х лет. Просто потрясающий результат. Один лишь внефракционный нардеп Антон Поляков подал более 6 тысяч правок. Их на 300 больше, чем всего слов в проекте.

В "Слуге народа", понимая все риски "войны" с МВФ, решили пойти на хитрость и проголосовать старый вариант №1043, который существенно ускоряет рассмотрение таких сложных законопроектов. Проще говоря – с двух лет до одной недели.

Нардеп от "Слуги народа" Александр Качура пояснил OBOZREVATEL его суть. Если кратко:

Законопроект готовится ко второму чтению. Нардепы подают правки. Если их количество в пять и более раз превышает количество статей (пунктов) первичного акта, но не менее 500 поправок, такой проект может рассматриваться по особой процедуре.

Она применяется при наличии подписей не менее 150 нардепов и поддержке не менее 226 голосов.

Каждая фракция может подать по 5 правок к закону. Каждый внефракционный нардеп по одной правке;

Особые правила будут действовать на период карантина и после него на протяжении 30 дней.

"За" проголосовали 204 нардепа из "Слуги народа", ОПЗЖ – 15, "Довіра" – 13 и внефракционные – 10. "Європейська солідарність", "Батьківщина", "Голос" и "За майбутнє" не поддержали голосами.

Во фракции "Голос" пояснили OBOZREVATEL, что воздержались от голосования по той причине, что он несет угрозу парламентаризму. "По моему мнению, законопроект не будет временным. Ведь руководство парламента лишь обещает нам после его подписания внести еще один документ, который будет определять его временность. Это лишь слова", – пояснил замглавы фракции Ярослав Железняк.

Голоса не дали и в других политсилах. В "Батьківщині" прямо назвали идею неконституционной, мол нельзя ограничивать нардепа в праве вносить свои правки. В "Европейской Солидарности" позиция была аналогичной.

В очередной раз свои голоса дали в группе "Довіра", которую ассоциируют с аграрным лобби и главой группы "Кернел" Андреем Веревским. По словам источников OBOZREVATEL, аграрный бизнесмен нашел точки соприкосновения с Офисом президента и в нужных голосованиях дает полтора десятка кнопок "за".

Также показательной является поддержка инициативы "Слуги народа" от ОПЗЖ, причем лишь половины депутатов. Свои голоса дали и внефракционные нардепы. Интересно, что в очередной раз СН не хватило голосов самостоятельно принять закон, лишь 204 "за".

Что будет дальше

Собеседники OBOZREVATEL в "Слуге народа" прогнозируют примерно такой вариант развития событий. К закону уже подано несколько постановлений об отмене, в частности от нардепов Александра Дубинского, Антона Полякова, Тараса Батенко, Ирины Костанкевич, Ольги Василевской-Смаглюк.

На следующем заседании парламента, которое пройдет уже после Пасхи, все эти постановления провалят и закон подпишет сначала спикер Дмитрий Разумков, а затем президент Владимир Зеленский. Через заседание нардепы запустят всю систему сокращенного голосования и начнут рассмотрение законопроекта по новой процедуре, на это также уйдет неделя.

Предварительно известно, что голосование во втором чтении закона о банках запланировано на первую половину мая. Пока лишь предварительно.

"Я буду голосовать за закон о банках. У нашей фракции есть под него голоса, и, что бы кто ни говорил на оппозиционных площадках, "зрады" нет. Закон будет. Касательно группы "Довіра" и других внефракционных нардепов, фракций – это переговорный процесс, ситуативные вещи. Когда мы делаем правильные вещи, понятно, что найдутся и те, кто нас поддержит", – пояснил OBOZREVATEL замглавы СН Николай Тищенко.

В целом, если в Раде не произойдет форс-мажорных обстоятельств, голосование по банковскому закону будет успешным. Исходя из тенденций, "Слуги народа" могут дать до 200 голосов за него. Остальное же можно добрать внефракционными нардепами, группой "Довіра", а также "Голосом" и "Европейской Солидарности".

По словам собеседников, сейчас оптимально можно найти 240-250 голосов во втором чтении. Но это лишь в том случае, если нынешние договоренности команды "Слуги народа" с другими партиями и группами влияния будут в силе.