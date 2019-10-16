Последняя акция протеста в Киеве собрала 12 тысяч человек.

Это шествие не было первым и вряд ли будет последним. Новая администрация отчитывается о переговорах с Россией слишком скупо и слишком противоречиво. Как следствие – подозрения, недоверие и стремление напомнить о том, что победа на выборах не страхует триумфатора от возможности совершить ошибку, пишет Павел Казарин для "Крым.Реалии".

На самом деле, все эти протесты дают Банковой прекрасный шанс.

Они потенциально могли бы усилить ее позицию на переговорах. Дают возможность давить на западных лидеров. Объяснять Эммануэлю Макрону, что украинский президент находится в тисках общественного мнения, а потому не может идти на любые уступки в вопросах суверенитета.

Официальный Киев на примере этих протестов мог бы объяснять западным партнерам, почему далеко не любая формула мира подходит Украине. Что попытка закончить войну за украинский счет чревата новым Майданом. Что стремление продавить Киев приведет лишь к тому, что новый очаг дестабилизации возникнет в самом Киеве. И требовать от Запада иной позиции на переговорах.

Но вместо этого мы услышали совершенно иное.

Вместо этого мы узнали от главы Офиса президента Украины Андрея Богдана о том, что протесты проплачены. Что люди выходят на акции из корыстных мотивов.

Следом мы прочли интервью главы пропрезидентской фракции Давида Арахамии. В котором он заявил о том, что порядка 5% митингующих получают деньги либо от россиян, либо от Петра Порошенко. Что его знакомым атошникам предлагают по тысяче гривен за участие в демонстрациях.

В стороне не остался и сам Владимир Зеленский, заявивший о том, что украинцев пытаются использовать политики, чтобы "избежать уголовной ответственности".

Протесты в столице Украины – это подарок для официального Киева. Но новая украинская власть предпочла заколотить это окно возможностей

Прекрасный пример того, к чему приводят непрофессионализм и близорукость.

Протесты в столице Украины – это подарок для официального Киева. На который сегодня давит не только Кремль, но и западные партнеры, изрядно уставшие от войны на Донбассе. Киев становится заложником амбиций некоторых европейских политиков, мечтающих войти в историю как "миротворцы".

Новости Зеленский не для печати

Но именно Европа привыкла чутко относиться к любым акциям гражданского неповиновения. И протесты в центре Киева могли бы позволить украинской власти вырваться из дипломатического капкана. Ссылаться на то, что она не может идти вопреки воли своих граждан. Говорить о том, что российский сценарий мира чреват эскалацией протеста и попранием демократических ценностей.

Все это могло бы дать Киеву пространство для маневра. Усилить его позиции на переговорах. Но новая украинская власть предпочла заколотить это окно возможностей своими заявлениями о "проплаченности" митингов. Переведя их из категории "народ против невыгодного сценария" в категорию "это у нас коррупционеры за власть борются".

Выводов не будет. А смысл?

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