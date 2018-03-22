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Как Савченко готовила госпереворот: обнародовано полное видео

3.3т

Генеральная прокуратура обнародовала видео, которое доказывает участие нардепа Надежды Савченко в подготовке теракта.

Кадры были показаны во время рассмотрения вопроса о снятии неприкоснованности с нардепа в Верховной Раде, где его увидела сама Савченко.

Видео и аудиофиксация подготовки преступления проводилось длительное время. На записи представлена подслушка, а также видео фиксация, как Надежда Савченко вместе с Владимиром Рубаном и мужчиной в военной форме обсуждают подготовку теракта и его варианты.

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Сама Савченко подтвердила, что говорила все, что есть на видео, однако теракта не планировала.

Персона
Надежда Савченко
Место
Украина
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