Как Савченко готовила госпереворот: обнародовано полное видео

Генеральная прокуратура обнародовала видео, которое доказывает участие нардепа Надежды Савченко в подготовке теракта.

Кадры были показаны во время рассмотрения вопроса о снятии неприкоснованности с нардепа в Верховной Раде, где его увидела сама Савченко.

Видео и аудиофиксация подготовки преступления проводилось длительное время. На записи представлена подслушка, а также видео фиксация, как Надежда Савченко вместе с Владимиром Рубаном и мужчиной в военной форме обсуждают подготовку теракта и его варианты.

Сама Савченко подтвердила, что говорила все, что есть на видео, однако теракта не планировала.