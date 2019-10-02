"Как с обменом пленными!" Всплыли подробности закрытого заседания "Слуги народа" по Донбассу

Подписание Украиной "формулы Штайнмайера" не является капитуляцией или сдачей украинских территорий.

Об этом на закрытом заседании фракции "Слуга народа" в Верховной Раде заявил ее глава Давид Арахамия, сообщает OBOZREVATEL со ссылкой на источник. Отметим, что на заседании присутствовал президент Украины Владимир Зеленский.

"Уже все понятно, но непонятно, какой давать месседж в обществе. Это как с обменом пленными... Я предлагаю какой месседж – это не сдача территорий, все нужно решать в нормандском формате... Но не будем форсировать события, ибо как с обменом пленными все могут сорвать", – заявил Арахамия.

По его словам, Зеленский пояснил главам фракции, что и как будет происходить дальше.

В то же время Арахамия уточнил, что в ближайшее время в Раду не будут вносить законопроект об особом статусе Донбасса – документ пока не готов.

Донбасс 24 канал

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