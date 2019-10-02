"Как с обменом пленными!" Всплыли подробности закрытого заседания "Слуги народа" по Донбассу

Подписание Украиной "формулы Штайнмайера" не является капитуляцией или сдачей украинских территорий.
Об этом на закрытом заседании фракции "Слуга народа" в Верховной Раде заявил ее глава Давид Арахамия, сообщает OBOZREVATEL со ссылкой на источник. Отметим, что на заседании присутствовал президент Украины Владимир Зеленский.
"Уже все понятно, но непонятно, какой давать месседж в обществе. Это как с обменом пленными... Я предлагаю какой месседж – это не сдача территорий, все нужно решать в нормандском формате... Но не будем форсировать события, ибо как с обменом пленными все могут сорвать", – заявил Арахамия.
По его словам, Зеленский пояснил главам фракции, что и как будет происходить дальше.
В то же время Арахамия уточнил, что в ближайшее время в Раду не будут вносить законопроект об особом статусе Донбасса – документ пока не готов.
Донбасс
24 канал
Как сообщал OBOZREVATEL:
Реализация "плана Штайнмайера" предусматривает разведение сил и вооружения в зоне конфликта, а также проведение выборов в ОРДЛО, после чего Кремль может потребовать особого статуса для Донбасса.
18 сентября росСМИ распространили информацию о том, что Украина якобы отказалась подписывать обязательство о выполнении "формулы Штайнмайера".
Министр иностранных дел Вадим Пристайко же заявил, что согласился на "формулу Штайнмайера" еще 2 сентября.
В Офисе президента Украины Владимира Зеленского на это ответили, что ничего не знают о согласовании формулы.
19 сентября в сеть слили якобы согласованный текст "формулы Штайнмайера", который как будто бы отказалась подписывать Украина на мирных переговорах.
Также была озвучена позиция представителя Украины в Минске, второго президента Леонида Кучмы. Его пресс-секретарь заявила, что Украина не имеет возражений, если будут выполнены все требования Минска.
В России заявили, что Украина якобы дала устное согласие на подписание "формулы Штайнмайера" касательно Донбасса.
Президент Украины Владимир Зеленский 1 октября, выступил с экстренным заявлением о ситуации на Донбассе и нашумевшей "формуле Штайнмайера".
В сети опубликовали документ, который подписали участники Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе на заседании в Минске 1 октября.
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