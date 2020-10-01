Стихийные свалки в Киеве можно убрать за год: "Экологическая альтернатива" озвучила главные решения

Партия "Экологическая альтернатива" предлагает ряд эффективных решений для решения проблемы обращения с отходами. Одно из них – глобальная инвентаризация полигонов и свалок.

Об этом "Экологическая альтернатива" заявила в Facebook, а также представила программу партии по масштабному плану по Большой уборке в столице.

В пресс-службе партии обратили внимание, что, с тех пор как КГГА под давлением общественности приняла решение №301/1305 о закрытии печально Полигона твердых бытовых отходов №5, прошло уже четыре года. Этот документ предусматривал, что 1 октября 2018 экологически опасную свалку должны закрыть, но дальше бумаг дело не пошло.

"Экологическая альтернатива – за реальные действия, а не пустые обещания. Мы основательно изучили проблему обращения с отходами в Киеве и предлагаем ряд действительно эффективных решений. Одно из них касается старых полигонов, которые давно стали источниками загрязнения воздуха, воды и почв в столице", – говорится в сообщении.

В частности, собираются провести глобальную инвентаризацию полигонов и свалок, избавиться стихийных свалок. "Если этой проблеме уделить внимание, то несанкционированные свалки вполне реально убрать за год", – уверены в "Экологической альтернативе".

"Все имеющиеся полигоны, в том числе и пятый, необходимо тщательно проверить по соблюдению требований экологической безопасности. Все подобные объекты, нарушающие нормы и представляющие угрозу для здоровья и жизни людей, должны быть закрыты или оперативно приведены в порядок за европейским технологиям.

Также можно ознакомиться с программой партии "Экологическая альтернатива" по ссылке.