МоваЯзык
Регистрация
БлогиМир

Как прогнать Путина из Украины: эксперт назвал два варианта

3.2тЧитать новость на украинском

Избежать полномасштабного нападения со стороны России и окончательно прогнать ее военных с нашей территории, Украине могут помочь два варианта.

Это одолеет неизлечимую "манию победы" президента РФ Владимира Путина, пишет журналист-международник Виктор Каспрук в своем блоге на Радио Свобода.

Первый вариант, считает он, состоит в том, что Польша и Литва, после консультаций с союзниками, инициируют рассмотрение в Североатлантическом альянсе вопрос о необходимости развертывания на границе Украины с Россией и административной границе с оккупированным Крымом военных баз НАТО и противоракетных систем Patriot.

Новости
"Это не человек!" Российский режиссер шокировал жестким заявлением о Путине

"Второй: Киев обращается к США с просьбой предоставить Украине статус основного союзника вне НАТО - Major Non-NATO Ally или MNNA. Заключив при этом военный договор", - написал Каспрук.

Он подчеркнул, что ситуация вокруг Украины разворачивается так, что государства-члены НАТО сами должны быть заинтересованы в развертывании своих баз по периметру российско-украинской границы.

Речь идет, пишет Каспрук, о таких странах, как Польша, Словакия, Румыния и Венгрия.

Новости
Надо ударить санкциями: в США назвали "слабое место" Путина

Как сообщал OBOZREVATEL, ветеран АТО объяснил, чего ждать от Путина.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир ПутинВіктор Каспрук
Место
Украина
Поделиться в Facebook
8
Комментарии
4
10
Смешно
14
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Хозяин Хохлов
Хозяин Хохлов
Муки выбора хохлов..Жопу польским и литовским панам подставить или глубже лизнуть пендосам, что бы взяли в любимые жены.
Ответить
0
1
Макаренко Олег
Макаренко Олег
Хозяин Хохлов, Не .ну что за обиди?..Как Литва и Польша так сразу лизать и тд по вашему..Єтож братск славянс народи!..Ну єто ви по своим понятиям меряйте..Как с братьями жить..Конеш лизнуть уже не получится..Соска только в кремле..Так шо сосите..))
Ответить
1
0
Petrov Oleg
Petrov Oleg
вот поговорят Володя с Трампиком, и вам расскажут, как будут освобождать Украину, и от кого
Ответить
0
2
Тинькоф Евгений
Тинькоф Евгений
Petrov Oleg, себя освободите из рабской помойки, ато заебали уже с колен вставать! Лучше помереть от старости дома в России, чем от тупости своей воюя в соседней Украине!
Ответить
1
1
Дмитрий Воронин
Дмитрий Воронин
Дебилы, вы сами в это верите?)
Ответить
0
2
Макаренко Олег
Макаренко Олег
Дмитрий Воронин, Ми верим что Велико Славянский Райх и его Фюрер идет в Валгаллу!И что ми провославние бравтушки Арици и Святорусси всех побидимь..Накотивши боярки и принявши причастие оть Архи Отця Володимера ми всехь пиндосовь заставми плясать Американ-Бой..Ибо скрепно!За ценойне постоим..Как диди..Тракми подавленние..
Ответить
0
0

Наши блоги