Как прогнать Путина из Украины: эксперт назвал два варианта

Избежать полномасштабного нападения со стороны России и окончательно прогнать ее военных с нашей территории, Украине могут помочь два варианта.

Это одолеет неизлечимую "манию победы" президента РФ Владимира Путина, пишет журналист-международник Виктор Каспрук в своем блоге на Радио Свобода.

Первый вариант, считает он, состоит в том, что Польша и Литва, после консультаций с союзниками, инициируют рассмотрение в Североатлантическом альянсе вопрос о необходимости развертывания на границе Украины с Россией и административной границе с оккупированным Крымом военных баз НАТО и противоракетных систем Patriot.

"Второй: Киев обращается к США с просьбой предоставить Украине статус основного союзника вне НАТО - Major Non-NATO Ally или MNNA. Заключив при этом военный договор", - написал Каспрук.

Он подчеркнул, что ситуация вокруг Украины разворачивается так, что государства-члены НАТО сами должны быть заинтересованы в развертывании своих баз по периметру российско-украинской границы.

Речь идет, пишет Каспрук, о таких странах, как Польша, Словакия, Румыния и Венгрия.

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