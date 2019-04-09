"Как при Януковиче": Гриценко возмутила агитация с Путиным

Экс-кандидат в президенты Анатолий Гриценко возмутился политической агитацией во втором туре президентских выборов, в которой фото одного из кандидатов противопоставили президенту России Владимиру Путину.

По его словам, штабы кандидата от действующей власти такой рекламой сознательно раскалывают страну пополам. Об этом Гриценко написал в Facebook.

Анатолий Гриценко Пресс-служба "Гражданской позиции"

Гриценко отметил, что в 2004 году это делали российские технологи в штабе Януковича, а сейчас так поступает действующая власть.

"Также это прямое и безосновательное оскорбление и пренебрежение в адрес 85% людей, которые в первом туре отдали голоса за других кандидатов. Это оскорбление и пренебрежение в адрес и тех 1306450 людей, которые проголосовали за меня. Моей рекламы такого содержания вы не видели и не увидите никогда! Выборы выборами, но не должность важна и не любой ценой – страна и ее будущее должны быть на первом месте", – написал экс-кандидат в президенты.

Политическая агитация Facebook Анатолия Гриценко

Гриценко считает, что такая "позорная и разрушительная для страны реклама" не поможет действующей власти.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гриценко лично встретился с кандидатом в президенты Украины и шоуменом Владимиром Зеленским и поделился своими мыслями после встречи.

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