Как правильно проголосовать на местных выборах, не запутаться в бюллетенях и правилах

В Украине 25 октября по всей стране пройдут местные выборы. Нам предстоит выбрать депутатов, городских и сельских голов, которые в ближайшие годы будут распределять бюджеты, выдавать разрешения на строительство, развивать инфраструктуру и собирать налоги.

О том, как правильно проголосовать, как отличить бюллетень и что стоит знать о новых правилах – читайте в материале OBOZREVATEL.

Сколько бюллетеней выдадут и как вообще их отличить?

Большинство украинцев получат четыре бюллетеня. В городах нужно выбрать: мэра, депутатов городского, районного и областного советов, а в селах – главу села, депутатов территориальной общины, районного и областного советов.

Отдельная ситуация ждет жителей Полтавы, Кропивницкого, Кривого Рога, Житомира и Херсона. Они дополнительно должны будут выбирать кандидатов в депутаты районного совета в городе. Поэтому они получат по пять бюллетеней.

Бюллетень можно узнать по цвету:

голубого цвета – по выборам депутатов Верховной Рады АР Крым, областного совета;

светло-зеленого цвета – по выборам депутатов районного совета;

светло-желтого цвета – по выборам депутатов городского совета;

светло-серого цвета – по выборам депутатов районного в городе совета;

кремового цвета – по выборам депутатов сельского, поселкового совета;

светло-розового цвета – по выборам сельского, поселкового, городского главы.

Как будет выглядеть бюллетень Опора

А как голосовать?

Как видно в примере выше, бюллетень условно поделят на две части. Слева – партия, а справа (вторая строка) – кандидаты в депутаты. Читать нужно слева направо. То есть сразу напротив названия партии есть перечень фамилий.

Возле понравившейся партии нужно поставить галочку или кружочек (любую отметку, которая помещается в квадратике напротив партии). Сразу рядом находится еще один квадратик, с более темным цветом. В нем нужно написать номер депутата той партии, которую вы выбрали. Это должен быть тот политик, которому вы решили отдать свой голос.

Эта система называется "открытым списком". То есть вы выбираете и партию, и депутата от этой партии, которого хотите поддержать.

И кто в результате победит?

Партии. Партия попадет в местный совет только в том случае, если она наберет не меньше 5% голосов. А дальше начнется внутренний рейтинг среди депутатов этой партии. Те, кто наберет больше голосов, в первую очередь попадет в совет.

К примеру, партия получила семь мест в городском совете. При этом в списке – 40 кандидатов в депутаты. Если бы действовала схема "закрытых списков", то семь мест получили бы те, кого партийное руководство поставило на первые места списка. А по новым правилам, мы сами можем выбрать, кто от указанной партии попадет во власть.

Но еще есть так называемая квота. Это минимальное количество голосов, которое нужно набрать, чтобы попасть в совет. К примеру, если в городском совете 60 депутатов, барьер преодолели 3 партии, за которые совокупно проголосовали 40 тыс. избирателей, то квота буде считаться как 25% от 40 000 / 57 мандатов. То есть это 250 голосов. При подсчете нужно отнять первые номера в списке партий. Поэтому количество избирателей делится не на 60, а на 57 мандатов.

Мэры. В маленьких городах (с населением до 75 тыс. человек) голосование пройдет в один тур. В крупных – два кандидата в мэры, которые набрали больше всех, попадут во второй тур при условии, если в первом никто из них не получит больше 50% голосов.

Еще несколько интересных особенностей: