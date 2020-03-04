Как Порошенко сам у себя захватывал власть: опубликован текст бессмысленного "подозрения"

Проект подозрения, которое ГБР подготовило для пятого президента Украины Петра Порошенко, вызывает сомнения в обоснованности и объективности.

Об этом говорится в статье издания "Украинская правда", которое получило в свое распоряжение документ.

Адвокат, партнер юридической компании Equity Ярослав Зейкан, который проанализировал документ, пришел к выводу, что проект подозрения вызывает сомнения в объективности, ведь в тексте есть как юридические, так и чисто логические вопросы.

Отметим, что в подозрении речь идет о назначении президентом Порошенко двух членов Высшего совета правосудия и заместителя Председателя службы внешней разведки.

Юрист обратил внимание на то, что ГБР считает, будто Порошенко захватил власть "наперед", то есть в расчете удержать ее после проигрыша на выборах. Но на момент "преступления" Порошенко и так занимал пост главы государства. То есть, исходя из логики ГБР, тогдашний глава государства сам у себя захватил власть.

Петр Порошенко

"Порошенко на тот момент был президентом, законно избранным народом Украины. И при таких условиях, конечно, ему уже никакой власти захватывать не было необходимости, ведь он уже был президентом и действовал в соответствии с полномочиями", – отмечает юрист.

Еще одна особенность подозрения – материальный ущерб, который должен быть результатом преступления. В случае с Порошенко ГБР решило, что этот вред – в зарплатах, выплаченных назначенных Порошенко должностным лицам.

Адвокат Зейко уверяет, что на практике это не может считаться ущербом, потому что люди получали заработную плату за фактически выполненную работу. "Они получали заработную плату за выполняемую работу, следовательно никакого вреда нет. Это общая практика, Бог знает, еще с советских времен: когда человек все-таки занимал ту должность, выполнял эти функции, то это не может считаться ущербом", – подчеркнул адвокат.

Сомнительной выглядит и "экспертиза", на которую якобы ссылается ГБР, отмечает он. Именно она должна определить, сколько именно якобы потеряло государство из-за действий Порошенко.

"Там есть якобы ссылки на экспертизу – ни номера, ни даты. Значит, должностное лицо, получается, убеждено в том, что экспертиза будет такая, какая требуется. Это настораживает", – отмечает эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, Шевченковский суд обязал Государственное бюро расследований закрыть дело, по которому пятый президент Петр Порошенко 28 февраля вызывался на допрос в связи с отсутствием состава преступления.

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