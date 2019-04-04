Как остановить войну на Донбассе: Зеленский дал ответ

Кандидат в президенти Украины Владимир Зеленский считает, что войну на Донбассе в Украине невозможно остановить.

По его мнению, в ней можно только победить или проиграть. Такую точку зрения он выразил в блиц-интервью "Радио Свобода".

"Войну остановить невозможно. В войне ты или проиграешь, или победишь. Мы можем победить. Дипломатией, экономическим ростом и реальным укреплением армии", – заявил Зеленский.

Владимир Зеленский Facebook Зе!Команда

Напомним, что во время первого тура президентских выборов в Украине Владимир Зеленский набрал более 30% голосов избирателей, что сделало его лидером гонки.

Как писал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский позвал Порошенко на дебаты на столичный стадион "Олимпийский". Традиционно дебаты проводятся в студиях телеканалов, однако президент Украины согласился на предложение своего конкурента и записал эмоциональное видео.

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