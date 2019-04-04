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Как остановить войну на Донбассе: Зеленский дал ответ

5.3тЧитать материал на украинском

Кандидат в президенти Украины Владимир Зеленский считает, что войну на Донбассе в Украине невозможно остановить.

По его мнению, в ней можно только победить или проиграть. Такую точку зрения он выразил в блиц-интервью "Радио Свобода".

"Войну остановить невозможно. В войне ты или проиграешь, или победишь. Мы можем победить. Дипломатией, экономическим ростом и реальным укреплением армии", – заявил Зеленский.

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Facebook Зе!Команда

Напомним, что во время первого тура президентских выборов в Украине Владимир Зеленский набрал более 30% голосов избирателей, что сделало его лидером гонки.

Как писал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский позвал Порошенко на дебаты на столичный стадион "Олимпийский". Традиционно дебаты проводятся в студиях телеканалов, однако президент Украины согласился на предложение своего конкурента и записал эмоциональное видео.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Севченко Николай
Севченко Николай
И что в этом нового? Он просто повторил то, что делает Порошенко. Сейчас Россия под санкциями, у нее большой отток денег, резервный/пенсионный фонд стремится к нулю, деньги заканчиваются. Если Зеленский хоть немного договорится с Россией, то все санкции снимут и мы упустим шанс победить. Как можно договариваться со страной, которой плевать на любые договоренности. Кстати, Жириновский, Азаров, Киселев, Скабеева и т.д. очень хотят, чтобы Зеленский победил. Они его хвалят. Вы считаете, что Россия хочет нам добра?
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Тамерланов гулям Тамерлана
Тамерланов гулям Тамерлана
Зеле нужна треуголка!И дело в шляпе.А еще Зеле,как и Давиду нужна праща.Валить кацапского Голиафа надо ведь.И Лысый ему в помощь.Наржемся,блядь,до коликов.Впереди эра 95-го квартала и шабаш приколистов.
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Хорошо что ты это понимаешь. Хотя совсем недавно обещал договариваться "хоть с чертом". И извиняться. Значит в этом смысле ты от Порошенко не отличаешься а значит замена безсмысленна. Но тогда если ты обещаешь быстро закончить войну то быстро можно только сдаться а победить это не быстро и не легко. Значит ты даешь обещания которые не можешь выполнить. И смена командующего во время войны не способствует победам особенно если первый командующий делает то же что и обещаешь ты.
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