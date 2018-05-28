"Как нормальный фюрер": Муждабаев просчитал цели Путина в Украине

Президент России Владимир Путин не позволит Украине вернуть Донбасс под полный контроль.

Восток страны может превратиться в Приднестровье, заявил в интервью "Апострофу" журналист Айдер Муждабаев.

По его словам, война закончится тогда, когда закончится нынешняя Россия.

"Путин не отдаст и пяди земли, не пустит никаких наблюдателей, он будет эти переговоры вести бесконечно, предлагать такие условия, на которые Украина никогда не согласится при этой власти. Он рассчитывает, что придет более мягкая власть, с которой можно будет договориться о каких-нибудь псевдомиротворцах, то есть границу не отдавать, а сымитировать, Украина кивнет, санкции начнут снимать – и это будет такое Приднестровье навсегда", - отметил Муждабаев.

Он выразил уверенность, что Украина не позволит никому так поступить.

"А у Путина нет ни одной причины отступать. Он сейчас в порядке – в его понимании порядка. Он, как нормальный фюрер, в окружении ликующей толпы. И денег пока достаточно. Он не пойдет на какие-то уступки, у него нет причин это делать. И пока ничего не изменится", - добавил журналист.

Айдер Муждабаев также пояснил, что значит для Путина уйти с Донбасса.

"Этот человек оккупировал часть нашей страны. Он никогда не согласится ни на какие уступки при нынешнем статус-кво. Я больше скажу: пока он у власти, он ни на что не согласится. Это значит потерять каменный топор. Это значит в глазах жителей русской общины потерять святость и силу, волшебный меч выкинуть и вместо него сидеть с малосольным огурцом. Так не правят. Он не сдастся. У русских другая ментальность. Поэтому нам придется воевать еще долго", - резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России рассказали, чего боится Путин.