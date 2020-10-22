Как найти кандидата на местных выборах: ЦВК показала, как работает чат-бот в Телеграмме

Алексей Титофф Политика 12:04, 22.10.2020 Обновлено: 12:36, 22.10.2020

Центральная избирательная комиссия Украина создала чат-бота, который помогает искать кандидатов на местных выборах, которые пройдут 25 октября.

Как сообщила в Facebook пресс-служба ЦВК, чат доступен в Телеграм. Однако отмечено, что список кандидатов еще не полный, ведь списки им передают территориальные комиссии.

"Мы знаем, что с поиском возникают трудности. Хотим, чтобы вы пришли на участки максимально готовыми и уверенно сделали свой выбор. Так где найти списки кандидатов? В нашем чат-боте", – указано в сообщении.

Для удобства пользователей информация в чат-боте систематизирована по блокам для конкретной категории субъектов избирательного процесса: избирателей, членов комиссий, кандидатов и политических партий.

Для того чтобы найти кандидатов нужно начать общение в чате Telegram и по подсказкам уже выбрать область, район и должность.

Кроме Телеграм-чата, бот будет также доступен в Facebook Messenger (нажать "Отправить сообщение").

Ранее специально для своих читателей OBOZREVATEL опубликовал календарь местных выборов-2020.

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