Как найти кандидата на местных выборах: ЦВК показала, как работает чат-бот в Телеграм
Центральная избирательная комиссия Украина создала чат-бота, который помогает искать кандидатов на местных выборах, которые пройдут 25 октября.
Как сообщила в Facebook пресс-служба ЦВК, чат доступен в Телеграм. Однако отмечено, что список кандидатов еще не полный, ведь списки им передают территориальные комиссии.
"Мы знаем, что с поиском возникают трудности. Хотим, чтобы вы пришли на участки максимально готовыми и уверенно сделали свой выбор. Так где найти списки кандидатов? В нашем чат-боте", – указано в сообщении.
Для удобства пользователей информация в чат-боте систематизирована по блокам для конкретной категории субъектов избирательного процесса: избирателей, членов комиссий, кандидатов и политических партий.
Для того чтобы найти кандидатов нужно начать общение в чате Telegram и по подсказкам уже выбрать область, район и должность.
Кроме Телеграм-чата, бот будет также доступен в Facebook Messenger (нажать "Отправить сообщение").
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