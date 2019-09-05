"Как на ручнике": в "Голосе" раскритиковали партию Зеленского за некомпетентность

Глава фракции партии "Голос" Сергей Рахманин заявил, что 90% народных депутатов, которые голосовали за нашумевшие законопроекты, не понимают, о чем они, и не разбираются даже в элементарных для парламентария вопросах.

Своим мнением поделился он в эфире программы "Право на владу" в четверг, 5 сентября.

"Я наблюдаю, как авто на ручнике превращается в каток. Меня беспокоит не сколько скорость, столько то, что люди за рулем с завязанными глазами. На втором заседании Рады проголосовали за направление в КСУ 7 законопроектов. У меня есть подозрение, что 90% в глаза не видели, за что они голосовали", – высказался Рахманин.

Рахманин раскритиковал "Слугу народа" Скриншот из видео

Нардеп поделился курьезными историями о народных избранниках: "Расскажу из личного общения. Один меня спросил, что такое регуляторные органы. Второй – почему Рада не может создавать консультативные органы. Третий от меня узнал, что, оказывается, Конституционный суд не имеет права менять текст законопроектов".

"Люди, которые голосуют, не знают даже, за что. Представьте себе, что человек едет со скоростью 120 км/час на красный свет, потому что у него уважительная причина – заболел ребенок. Можно сделать исключение. Но по дороге можно сбить еще троих детей и свернуть шею. Это то, что делает сегодняшняя власть, когда с закрытыми глазами, вслепую гонит огромное количество законов", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко указала "Слуге народа" на нарушение при принятии закона о снятии депутатской неприкосновенности.

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