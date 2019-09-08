"Как мы в Москву летали": у Зеленского показали новые фото обмена пленными

Украинцам показали новые фото, сделанные в ходе обмена по формуле "35 на 35", который состоялся между Украиной и Россией 7 сентября.
Снимки обнародовали в Facebook заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко и помощник президента Украины Андрей Ермак. "Как мы в Москву летали", – подписаны фото.
На первых снимках Тимошенко и Ермак запечатлены в салоне лайнера вдвоем.
Обмен пленными
facebook.com/kirill.timoshenko
Обмен пленными
facebook.com/kirill.timoshenko
Обмен пленными
facebook.com/kirill.timoshenko
Обмен пленными
facebook.com/kirill.timoshenko
Следующая часть фоторепортажа показывает, как в салон самолета поднимаются граждане Украины. Первый из них – Павел Гриб.
Обмен пленными
facebook.com/kirill.timoshenko
Обмен пленными
facebook.com/kirill.timoshenko
Обмен пленными
facebook.com/kirill.timoshenko
Обмен пленными
facebook.com/kirill.timoshenko
Обмен пленными
facebook.com/kirill.timoshenko
На обратном пути чиновники общались с бывшими политическими узниками, в том числе с режиссером Олегом Сенцовым.
Обмен пленными
facebook.com/kirill.timoshenko
Обмен пленными
facebook.com/kirill.timoshenko
На последнем фото запечатлены объятия Тимошенко и Владимира Зеленского на взлетной полосе аэропорта "Борисполь".
Обмен пленными
facebook.com/kirill.timoshenko
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украину из российского плена 7 сентября вернулось 35 человек, среди которых политические заключенные и 24 моряка.
13 из 35 человек, переданных России в рамках обмена "35 на 35", полностью признали свою вину и просили президента Владимира Зеленского о помиловании или отпущены под личное обязательство.
США, Европа, другие страны и международные организации крайне позитивно отреагировали на обмен между Украиной и РФ, предположив, что это первый шаг к миру.
В то же время президента РФ Владимира Путина призвали освободить остальных украинцев, но после обмена пленными МИД РФ выдвинул Киеву наглые требования относительно Донбасса.
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