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9 сентября • обновлено в 11:05
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"Как мы в Москву летали": у Зеленского показали новые фото обмена пленными

4.4т Читать материал на украинском

Украинцам показали новые фото, сделанные в ходе обмена по формуле "35 на 35", который состоялся между Украиной и Россией 7 сентября.

Снимки обнародовали в Facebook заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко и помощник президента Украины Андрей Ермак. "Как мы в Москву летали", – подписаны фото.

На первых снимках Тимошенко и Ермак запечатлены в салоне лайнера вдвоем.

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Обмен пленными

Обмен пленными

facebook.com/kirill.timoshenko

Обмен пленными

Обмен пленными

facebook.com/kirill.timoshenko

Обмен пленными

Обмен пленными

facebook.com/kirill.timoshenko

Обмен пленными

Обмен пленными

facebook.com/kirill.timoshenko

Следующая часть фоторепортажа показывает, как в салон самолета поднимаются граждане Украины. Первый из них – Павел Гриб.

Обмен пленными

Обмен пленными

facebook.com/kirill.timoshenko

Обмен пленными

Обмен пленными

facebook.com/kirill.timoshenko

Обмен пленными

Обмен пленными

facebook.com/kirill.timoshenko

Обмен пленными

Обмен пленными

facebook.com/kirill.timoshenko

Обмен пленными

Обмен пленными

facebook.com/kirill.timoshenko

На обратном пути чиновники общались с бывшими политическими узниками, в том числе с режиссером Олегом Сенцовым.

Обмен пленными

Обмен пленными

facebook.com/kirill.timoshenko

Обмен пленными

Обмен пленными

facebook.com/kirill.timoshenko

На последнем фото запечатлены объятия Тимошенко и Владимира Зеленского на взлетной полосе аэропорта "Борисполь".

Обмен пленными

Обмен пленными

facebook.com/kirill.timoshenko

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Темы
Обмен пленными Украинские политзаключенные в России Российско-украинский конфликт
Персоны
Андрей Ермак Кирилл Тимошенко
Место
Украина
Теги
фотографии обмен политика
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