"Как мы будем сидеть?!" Нардепы от "Слуги народа" устроили первый "бунт"

Народные депутаты ВРУ 9-го созыва от партии "Слуга народа" пожаловались на неудобные кресла в зале заседаний Рады.

Как рассказал изданию "Вести" один из парламентариев, кресла — очень тесные и неудобные.

"Я сижу в середине ряда, и могу сказать одно: это какой-то кошмар. Места очень маленькие, неудобные, особенно, кресла. Сумку поставить негде, реально очень тесно. Мы, когда вчера были в сессионном зале, то обсуждали вопрос: почему все предыдущие созывы выделяли деньги на новые ковры, условно, на покраску стен, но не удосужились поменять себе кресла в сессионном зале", — отметил один из нардепов.

Зал заседаний Рады Facebook/Dmitriy Dvoychenkov

На предложение внести соответствующий проект постановления, он рассмеялся.

"Вы что? Нас за такое растерзают. Но, если честно, я не представляю, как мы на таких сидениях будем сидеть целых пять лет", — добавил парламентарий.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 августа состоится первое заседание Верховной Рады IX созыва. В повестку дня включено 27 пунктов. Нардепы планируют утвердить новый состав Кабинета министров Украины, нового генерального прокурора и принять ряд законов.

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