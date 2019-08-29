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"Как мы будем сидеть?!" Нардепы от "Слуги народа" устроили первый "бунт"

2.6т Читать материал на украинском

Народные депутаты ВРУ 9-го созыва от партии "Слуга народа" пожаловались на неудобные кресла в зале заседаний Рады.

Как рассказал изданию "Вести" один из парламентариев, кресла — очень тесные и неудобные.

"Я сижу в середине ряда, и могу сказать одно: это какой-то кошмар. Места очень маленькие, неудобные, особенно, кресла. Сумку поставить негде, реально очень тесно. Мы, когда вчера были в сессионном зале, то обсуждали вопрос: почему все предыдущие созывы выделяли деньги на новые ковры, условно, на покраску стен, но не удосужились поменять себе кресла в сессионном зале", — отметил один из нардепов.

Зал заседаний Рады

Зал заседаний Рады

Facebook/Dmitriy Dvoychenkov

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На предложение внести соответствующий проект постановления, он рассмеялся.

"Вы что? Нас за такое растерзают. Но, если честно, я не представляю, как мы на таких сидениях будем сидеть целых пять лет", — добавил парламентарий.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 августа состоится первое заседание Верховной Рады IX созыва. В повестку дня включено 27 пунктов. Нардепы планируют утвердить новый состав Кабинета министров Украины, нового генерального прокурора и принять ряд законов.

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Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Партия Слуга народа
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
сракою будеш сидіти як і всі попередніки та всі послідовніки природа іншого поки не придумала хоча "великий" зє може щось придумає та виложить в інстаграм
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Кропива Макс
Кропива Макс
Это самый уставший от войны, наверное
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Меньше жрать надо, не будет тесно
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