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12 марта • обновлено в 19:42
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Виталий Тысячный
Виталий Тысячный
Политический обозреватель Все статьи автора

Как "мирный план" Сивохо закончился дракой с Азовом

2.4т
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Пару слов о драке с Сивохо и Платформе Национального единения.

Идея Платформы для меня непонятна. Вот правда. Презентация всего действия была минут 15-20. Общие фразы, не больше.

"Мирный хаб", "приглашаем к диалогу" и так далее. Кто и с кем должен говорить, что будет в итоге? Кто и как уполномочил Сивохо?

Ответов я не нашел. Наработок никаких, скудный пресс-релиз и все.

Но. Это не повод устраивать шоу и бить самого Сивохо. Он мне триста раз не нравится, но кидать ему претензии и валить на землю – дно.

То, что было сегодня – спланированная акция. Ребята собирались еще заранее, где-то за час до действа и стало сразу понятно – что-то будет.

К слову, всегда в таких ситуациях возникает еще один вопрос – откуда у 4-х десятков молодых людей есть возможность в рабочий день прийти и потратить несколько часов на акцию? Вопрос риторический.

Чтобы не повадно было, нужно всех участников наказать по закону.

И да. Еще раз убедился – реинтеграция ОРДЛО дело сложное. И с каждым днем это сделать все сложнее и сложнее.

Тут речь идет как о самом Путине и его условиях, так и об украинском обществе. Уж сильно много противоречий по этому вопросу.

Как "мирный план" Сивохо закончился дракой с Азовом

К сожалению, я до сих пор не увидел какой-то внятной стратегии возвращения Донбасса и Крыма. С кем и на каких условиях.

А если это невозможно – то лучше сказать прямо, без заигрывания с пророссийским электоратом. Проще уж сразу поставить все точки над "і" и фокусироваться на развитии прифронтовых территорий.

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Автор
Виталий Тысячный Виталий Тысячный
Тема
Эксклюзив
Персона
Сергей Сивохо
Место
Украина Киев
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Раскина Элла
Раскина Элла
Этот Тысячный предлагает признать независимость Донбасса?
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
вобщем шо надо сказать,вот активизды все какие то интересные,когда цену на газ и прочую комуналку за.лу.пи.ли в облака,это есть чудесно,активисты анітелень,а вот если кто ищет способ закончить кон.фликт на Донбассе,сразу как ширт из табакерки ,уупсс,и аглы.
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Автор задает странные вопросы себе. Ответ прост. Чтобы была внятная стратегия по возврату своих территорий, Украине самой необходимо поменять государственное устройство. Правда для этого должен быть сильный лидер. Увы.
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