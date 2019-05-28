Как Макрон? Зеленский удивил на передовой в зоне ООС

Президент Украины Владимир Зеленский посетил зону ООС на Донбассе в голубой рубашке, что вызвало споры в сети.

Так, на фото, опубликованных пресс-службой президента, видно, что глава страны заметно выделялся на фоне камуфляжной униформы военных. Из-за этого "BBC News Украина" сравнило Зеленского с французским лидером Эммануэлем Макроном.

Как пишет издание, президент Франции отличился подобным выбором одежды, осуществив визит к военным своей страны в Мали. "Для визита в неспокойную африканскую страну он не изменил привычному стилю и носил там костюм", – отметили журналисты.

Визит Зеленского на Донбасс president.gov.ua

Эммануэль Макрон в Мали ВВС

В то же время указывается, что зачастую президенты-главнокомандующие пытаются "максимально стереть разницу между своим "гражданским" статусом и гражданами, которые с оружием в руках выполняют свою миссию по защите интересов государства".

"Обама и Трамп набрасывали на рубашку летную куртку, что делало их похожими на военных пилотов. Говорят, это вообще традиция американских президентов – надевать летную куртку во время посещения военных. Эрдоган для визита к своим подразделениям надевал камуфляжную форму", – сказано в материале.

Бывший военный Константин Машовец, координатор группы "Информационное сопротивление" в свою очередь назвал одежду Зеленского демаскирующей.

"В ней может быть нейтральный человек – представитель ОБСЕ, другой международной организации, статус которых особо охраняемой международными законами", – считает он.

"Мне кажется, что в зоне конфликта для подразделений противника – президент это некий "лакомый кусочек". А голубую рубашку на передовой сразу заметят с большого расстояния", – добавил экс-военный.

Визит Зеленского на Донбасс president.gov.ua

Напомним, в сети поделились фотографиями, сделанными во время визита Зеленского на Донбасс.

Позже появилось видео, на котором заснято общение бойцов и президента. Зеленский расспросил их о бытовых условиях: попросил посидеть на кровати одного из военных, попрыгав на матрасе, поинтересовался, где они принимают душ и есть ли там горячая вода.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский назвал своей первой задачей прекращение огня на Донбассе.

"Я готов на все, чтобы наши герои не гибли. Я готов на сложные решения, теряя популярность. Готов потерять должность, чтобы наступил мир", – заявил он в день инаугурации.

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