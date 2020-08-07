Предвыборное послание Александра Лукашенко поставило обитателей российского телевизора в сложную ситуацию. С одной стороны, прямое обвинение в адрес России во лжи, провокациях, прямые угрозы – "будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело" - это пощечина, на которую российский телевизор привык отвечать потоками площадной брани. С другой стороны, есть надежда, что после выборов все устаканится, Лукашенко успокоится, вернет вагнеровцев в Россию, а не в Украину, как намекал, и можно будет как прежде кормить всех сказками про "братские народы" и "союзное государство".

В программе "60 минут", которая вышла 4.08.2020, сразу после буйной речи Лукашенко, были представлены обе позиции.

"Эксперт" Игорь Коротченко сообщил, что у него тяжелое ощущение на душе и причиной этого – "политическая паранойя", которую он диагностировал у белорусского президента. "Эксперта" Коротченко очень возмутила многовекторность, о которой заявил Лукашенко. "Чем кончается многовекторность для тех, кто вдруг поверил англосаксам?" - вопросил Коротченко. После чего этот "эксперт" сформулировал окончательный приговор в отношении этих древних народов: "Хуже войны с англосаксами может быть только дружба с ними".

Трудно сказать, кто из представителей англосаксов сформировал у Игоря Коротченко столь негативное отношение к этим древнегерманским племенам. Возможно, кто-то из его предков затаил обиду на Альфреда Великого, или в семейном архиве Коротченко хранятся данные о недостойном поведении Эдуарда Первого Старшего. Бог знает, но тут явно что-то глубоко личное…

Приговорив англосаксов, Коротченко перешел к текущей политике. "За всей этой комбинацией стоят внешние заинтересованные стороны – политическая махина США, Польши и Литвы, - они хотят сместить всю белорусскую элиту", - догадался Коротченко и тут же строго предупредил руководство Беларуси. "Идут разговоры о выдаче российских граждан (арестованных вагнеровцев – И.Я.) Украине. Это – красная линия! Если хоть один человек будет выдан, это значит, что вместо Лукашенко мы будем видеть Порошенко!".

Сотрудник ВГТРК Евгений Поддубный сравнил Лукашенко не с Порошенко, а с его предшественником и порекомендовал белорусскому президенту "учесть уроки Януковича". Совет, действительно, разумный, поскольку главный урок Януковича состоит в том, что любые доверительные отношения с Россией приводят к политическому самоубийству.

"Прежде чем во Владивостоке станет плохо, станет плохо в Минске", - пригрозил сотрудник ВГТРК Поддубный зарвавшемуся белорусскому президенту. Но главное, что возмутило Поддубного, это то, что белорусские дипломаты посмели без разрешения общаться с украинскими коллегами. "МИД Беларуси ведет переговоры с МИДом Украины – я не мог себе это представить!" - воскликнул сотрудник ВГТРК Поддубный, и в этом крике воплотилось вся отчаянная тоска по утраченной советской империи, когда любые действия "братских" республик непременно проходили согласования с профильным отделом ЦК КПСС.

"Единственный гарант суверенитета Беларуси – это Россия!" - заявил Поддубный. Осталось убедить в этом Александра Лукашенко и заодно 9 миллионов граждан Беларуси…

Коммунистический депутат Леонид Калашников выступил в роли адвоката Лукашенко. "Шесть лет мы разбирали уроки Украины, а теперь будем еще шесть лет разбирать уроки Беларуси", - запротестовал Калашников, хотя, если честно, протестовать ему не стоило. Поскольку, если бы не "уроки Украины", которые, действительно, были главной темой российских ток-шоу в последние шесть лет, то коммунистическому депутату Калашникову и поговорить было бы не о чем.

"Кому выгодно смещение Лукашенко?" - задал риторический вопрос коммунистический депутат Калашников. И немедленно сам на него ответил. "России, Путину? – Нет, невыгодно! Россию Лукашенко устраивает. Но у нас есть те, кого не устраивает Лукашенко – это Касьянов, Собчак, Каспаров и им подобные. Могли они все это замутить?". Для коммунистического депутата Калашникова ответ очевиден: да, могли! И почти наверняка именно они и замутили.

Идея что Михаил Касьянов, Ксения Собчак или Гарри Каспаров могли послать группу боевиков ЧВК Вагнера, то есть структуры, принадлежащей путинскому повару Пригожину, в Минск для свержения Лукашенко настолько поразила всех в студии "60 минут", что они притихли. Когда Скабеева, опомнившись, решила что-то возразить, коммунистический депутат Калашников задал ей поистине добивающий вопрос: "А может после выборов Лукашенко скажет, что это ваша Собчак прислала людей?".

Эту изумительную по своей креативности идею поддержал Алексей Дзермант, которого представили как директора центра "Северная Евразия". Этому выдающемуся эксперту удалось обнаружить в происшедшем (в задержании КГБ Беларуси 33 боевиков ЧВК Вагнера) "след российских либералов", а также "украинской партии войны, которая связана с американскими демократами". "Это удары по минским соглашениям!" - с ужасом воскликнул Дзермант. И добавил, чтобы окончательно запугать обитателей студии Скабеевой: "Если рухнет Беларусь, следующей будет Россия! Вслед за Минском падет Москва!".

Не устаю удивляться устройству голов таких людей как коммунистический депутат Леонид Калашников и главный северный евразиец Алексей Дзермант. Их представления о том как Собчак или Касьянов или Каспаров, или они все втроем договариваются с путинским холуем Евгением Пригожиным, или непосредственно с подполковником запаса Евгением Уткиным (псевдоним – Вагнер), а также с КГБ Беларуси напоминают средневековые описания тайных договоров ведьм и колдунов с Сатаной, детали которых подробно изложены в трактате "Молот ведьм".

За оставшиеся до президентских выборов в Беларуси несколько дней вполне могут произойти события, которые существенно повлияют на ситуацию не только в Беларуси, но и в России. Лукашенко дал интервью Дмитрию Гордону, украинскому ведущему одноименной программы. Дмитрий Ильич поделился с корреспондентом "Радио Свобода" некоторыми важными вещами, о которых ему рассказал Лукашенко.

В частности, по его словам, будет дан зеленый свет прокуратуре и другим правоохранительным органам Беларуси, которые в соответствии с белорусским законодательством сделают все необходимое для передачи преступников как в Россию, так и в Украину.

Слова Гордона в какой-то степени подтверждаются тем, что Лукашенко поручил пригласить в Минск генеральных прокуроров Украины и России для разбирательства с задержанными российскими боевиками. Вне зависимости от исхода этого визита генпрокуроров и даже от исхода выборов в Беларуси, после того, что произошло статус России, претендующей на роль "смотрящего" на постсоветском пространстве, не может не измениться.

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