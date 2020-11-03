Сейчас в тренде президентские и депутатские инициативы о перезагрузке, уменьшении финансирования, прозрачности Конституционного Суда. Но интересно, как случилось, что КС стал таким закрытым, автономным и богатым институтом. Напомню, что все президенты, включая Зеленского, заигрывали с судьями КС. Не секрет, что руководители офиса Зеленского считали своей победой назначения Александра Тупицкого головой Суда и верили, что после политико-правового решения КС о законности досрочных парламентских выборов – это будет правильный суд!

Наши международные партнеры тоже постоянно указывали на необходимость большей независимости и самостоятельности суда. А конституционные изменения от Порошенко в 2016 году сделали КС наиболее элитным институтом в финансовом обеспечении, потому что была проголосована уникальная статья 148-1. Она определяла, что в государственном бюджете отдельно определяются расходы на деятельность суда с учетом предложений его главы. А статья 26 Закона о КС – "Вознаграждение судьи Конституционного суда" с изменениями от 2018 – это как сказка о счастливой жизни в бедном, коррупционном государстве!

Подскажу депутатам "Слуги народа" и "Голоса", которые хотят сократить расходы на содержание КС, что это невозможно без изменения статьи 48 Закона "О Конституционном Суде Украины". Там определено, что расходы на финансовое обеспечение деятельности Суда не могут быть сокращены в текущем бюджетном периоде. Более того, объем расходов в следующем году не может быть меньше объема расходов в предыдущем финансовом году.

Итак, сначала изменения в Закон, а уже потом сокращение финансирования! Теперь, по еще одной инициативы об изменении статьи 10 Закона, которая определяет легитимность суда в составе не менее 12 человек. Напомню, что уже объявлена инициатива от властных фракций об увеличении до 17. Такая депутатская инициатива не имеет никакого рационального объяснения, ибо легитимность КС в 17 человек из 18 возможных, это как легитимность ВР в 400 человек при 450! Для недопущения злоупотреблений логичнее было бы вышеупомянутый Закон дополнить нормой о необходимости двух третих голосов от конституционного состава КС, то есть 12 голосов, при принятии решений по решению вопросов о соответствии Конституции законов Украины. Это бы обеспечило высокую степень легитимности решений по делу конституционной юрисдикции. Ибо, как известно, конституционные изменения ВР тоже имеет право принимать только двумя третями, а не относительным большинством голосов! Одним словом, история с Конституционным Судом требует взвешенного и профессионального подхода, а не заявлений в стиле выпускников Трускавецкой школы конституционно права.

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