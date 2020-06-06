Как изменился Порошенко за 5 лет президентства: появились показательные фото
Волонтер и блогер Наталья Юсупова сравнила фотографии пятого президента Украины Петра Порошенко в 2014 и 2020 годах.
Как написала она в Facebook, "страшная цена президентства" видна невооруженным взглядом (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
"Глядя на фото думаешь, что прошло минимум 20 лет", – отметила Юсупова.
По ее мнению, годы войны стоили Порошенко потери здоровья и многих дней жизни.
Пользователи выразили поддержку похудевшему экс-президенту в комментариях.
"Единственный достойный президент", "Он меня удивил как личность, в позитивном смысле конечно же... не ожидала от него такой самоотдачи", "Человек работал 24/7", – пишут они.
Как сообщал OBOZREVATEL, Петр Порошенко встретился с послами Балтийских и Скандинавских стран в Украине.