В Украине отказываются от русского языка: кто на очереди

На фоне принятия в первом чтении закона об украинском языке крупные города страны отказываются от регионального русского, а в Верховной Раде задумались о постепенном увеличении квот для отечественных печатных изданий.

Как Украина отходит от русского и будет ли от этого эффект — разбирался OBOZREVATEL.

Без русского в регионах

В начале октября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об украинском языке. Закон вносит изменения, украинизирует все ключевые сферы жизнедеятельности: судебную систему, государственную службу, образование, СМИ, кинематограф, рекламу и культуру.

Новая инициатива призвана заменить скандальный “закон Колесниченко-Кивалова”. Он предусматривал, если число носителей регионального языка на определенной территории составляет не менее 10% от общей численности населения, этот язык может использоваться в работе местных органов самоуправления и официальном документообороте наравне с государственным.

В период действия закона с 2012 по 2018 год статус регионального русского ввели в 9 областях — Херсонской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Харьковской, Николаевской, Одесской, а также в Севастополе и АР Крым.

При этом с февраля 2014 года органы местного самоуправления самостоятельно начали отменять статус регионального. Преуспел в этом вопросе Херсон. Так, 20 октября, местный городской совет отменил решение своих предшественников о предоставлении русскому языку статуса регионального.

Херсон Онлайн

Отобрали статус и в Николаеве. Правда, в этом случае решение было принято окружным административным судом. Там признали решение о введении регионального русского еще в 2012 году противоправным. Из-за аннексии Крыма и оккупации Луганска и Донецка, в Украине осталось лишь несколько областей с номинальным статусом русского, это Харьковская, Одесская и Запорожская области.

По информации OBOZREVATEL, на уровне местной власти этих регионов вопрос об отмене статуса русского языка не поднимается.

“Решение об отмене русского языка как регионального Одесским городским советом не принималось. Это довольно острый вопрос для одесситов. Ранее и чиновники, и депутаты говорили на русском языке. Заседания исполкома и городского совета проводились на русском. Рабочая документация чиновников скорее велась на украинском языке, но информация на официальном сайте мэрии (в том числе проекты решений сессии) публиковались на русском языке. Конечно, официальный сайт имеет как русскую, так и украинскую версии, но большей популярностью пользуется русская”, — пояснила OBOZREVATEL одесский журналист Валерия Шаповалова.

Смотрите видео по теме

В Харьковской и Запорожской областях ситуация аналогичная.

"Нет, такой вопрос не поднимается. Об этом даже не слышала", — рассказала в комментарии OBOZREVATEL один из депутатов Харьковского городского совета.

При этом в Украине набирает популярность практика запрета на публичное использование русскоязычного культурного продукта. Ранее такое решение принял Львовский областной совет, запретив использовать русский контент до полной деокупации территории. За ними также последовали и Житомирские депутаты, которые приняли мораторий на использование русского культурного продукта, а также распорядились провести систематические разъяснительные работы для физических и юридических лиц.

Новые квоты на СМИ

Еще одно нововведение проекта об украинском языке - квотирование телеканалов, новостных интернет-ресурсов и печатных изданий. Их будут переводить на государственный язык. Если по онлайн-медиа, а также телевидению изменения не сильно “ударят”, то печатные СМИ уже готовятся к убыткам. Владельцы изданий опасаются, что быстрый переход на украинский контент может уменьшить количество читателей.

Именно поэтому в Верховной Раде задумались о внесении изменений в профильный закон. Как заявила глава комитета по свободе слова, народный депутат от “Народного фронта” Виктория Сюмар, в проект будет внесена поправка о квотированном переходе на украинский для печатных изданий. Речь идет о постепенном переходе, на 25%, а затем 50%.

Такую идею в комментарии OBOZREVATEL поддержал и народный депутат от Блока Петра Порошенко Григорий Шверк.

“По моему мнению, решение о моментальном переходе на украинских язык приведет к тому, что большая часть изданий закроется. Люди занимаются бизнесом, они регулярно печатают свои газеты и продают. Если человек приходит в киоск, целенаправленно хочет покупать на русском языке и готов платить деньги, то какой смысл печатать на украинском, ведь спрос будет намного меньше. Проблема заключается в том, что это существенный риск для бизнеса”, — считает Шверк.

Смотрите видео по теме

При этом нардеп выступает за увеличение украинского контента в СМИ, но не радикальными способами.

“Украинского языка должно быть больше. Другой вопрос — какими средствами это нужно достигать. Есть такая парадигма — нельзя заставить любить, а можно лишь убедить. Нужно делать так, чтобы человек сам захотел говорить на украинском. В этом и суть квот”, — сказал нардеп.

Оценивая перспективы русского языка в Украине, важно обратить внимание на социологию. В июле 2018 года группа "Рейтинг" определила отношение украинцев.

Группа "Рейтинг"

Так, более 60% респондентов считают, что в стране единым государственным должен быть украинский язык. При этом русский должен быть доступен во всех сферах жизнедеятельности. 17 % уверены, что за русским должен закрепиться статус регионального в отдельных областях. Пятая часть опрошенных уверена, что русскому языку следует предоставить статус второго государственного на ряду с украинским.