Как голосуют больные коронавирусом на местных выборах: появилось фото и видео

Карина Бондаренко Политика 10:54, 25.10.2020 Обновлено: 12:05, 25.10.2020

В Харькове и Одессе показали, как больные коронавирусной инфекцией голосуют на местных выборах-2020. К ним на дом выезжают члены избирательной комиссии в защитных костюмах.

Соответствующее фото и видео опубликовали в местном Telegram-канале "Веха Харьков" и "Одесские новости. ИзбирКом" (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

На записи видно, что к больным с COVID-19 выезжает два человека в сопровождении правоохранителей. С собой они берут переносные урны для голосования.

Члены избирательной комиссии в защитных костюмах.
Одесские новости. ИзбирКом

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, чтобы защититься от коронавируса во время голосования на местных выборах-2020, необходимо соблюдать все меры карантина: правильно надеть маску, соблюдать социальную дистанцию и пользоваться антисептиком.

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