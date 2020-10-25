Как голосуют больные коронавирусом на местных выборах: появилось видео

В Харькове показали, как больные коронавирусной инфекцией голосуют на местных выборах-2020. К ним на дом выезжают члены избирательной комиссии в защитных костюмах.

Соответствующее видео опубликовали в местном Telegram-канале "Веха Харьков" (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

На записи видно, что к больным с COVID-19 выезжает два человека в сопровождении правоохранителей. С собой они берут переносные урны для голосования.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, чтобы защититься от коронавируса во время голосования на местных выборах-2020, необходимо соблюдать все меры карантина: правильно надеть маску, соблюдать социальную дистанцию и пользоваться антисептиком.