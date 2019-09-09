"Как бы Москва не тужилась": крымчане устроили России показательный бойкот на выборах

Жители аннексированного Россией украинского Крыма демонстративно бойкотировали выборы, устроенные РФ 8 сентября.

Об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.

"Выразительное неприятие России в оккупированном ею Крыму! Разумеется, Кремль приложил все усилия вкупе с колоссальными финансовыми затратами, чтобы явка избирателей на "выборах", проведенных сегодня оккупационной властью в украинском Крыму, выглядела относительно высокой по сравнению с российскими регионами. Однако, как бы не тужилась Москва, большинство жителей временно оккупированного Крыма дружно бойкотировали незаконные выборы местных депутатов, проведенных российскими оккупантами", – написал Чубаров.

Он добавил, что к избирательным участкам не пришли не только крымские татары и проукраински настроенные граждане, но и многие из тех, кто еще 5 лет назад размахивал российским триколором на крымских площадях.

По состоянию на 18:00 явка якобы составляла 28,28%.

"Задержка на сайте уже на 2 часа окончательных данных о явке избирателей к закрытию участков (я заканчиваю писать эти сроки в 22.00) поясняется местными активистами поспешными действиями оккупантов по внесению цифр, что должны прикрыть оглушительное падение количества сторонников Москвы на оккупированной ею украинской территории, а также спасти местных коллаборантов от неминуемого наказания", – отметил Чубаров.

По состоянию на утро 9 сентября, стало известно, что явка избирателей в Севастополе составила 29,05%. Явка в целом в Крыму составила 28,3%.

Выборы в Крыму www.c-inform.info

Как сообщал OBOZREVATEL, в России в воскресенье, 8 сентября, состоялся единый день голосования. Выборы разного уровня прошли во всех 85 регионах страны.

Россияне избирали региональные и местные органы власти, а также "отдали" вакантные мандаты депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам.

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