Как будут подсчитывать голоса на выборах в Украине: в ЦИК дали пояснение

В Центральной избирательной комиссии рассказали, как будет осуществляться подсчет голосов по результатам местных выборов в Украине 25 октября.

Там прогнозируют, что этот процесс станет испытанием для всех территориальных комиссий, поэтому предоставили объяснения относительно процедуры передачи данных после завершения голосования. Разъяснительная инфографика опубликована на странице ЦИК в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Как будут подсчитывать голоса на избирательном участке? Непросто. Этот процесс будет длительным. Подробнее – в нашей инфографике, которая будет полезна как членам комиссий, так и наблюдателям", – отметили в ведомстве.

Кроме того, отдельно Центризбирком обнародовал объяснение относительно сведений, недействительных избирательных бюллетеней, а также подсчета голосов для членов участковых избирательных комиссий.

Общие положения подсчета голосов избирателей на избирательном участке Facebook Центральная избирательная комиссия

Из этих данных следует, что после подсчета голосов участковая избирательная комиссия (УИК) должна составить протокол об участке и вывесить его на стенде для ознакомления, дальше, согласно Избирательному кодексу, эту документацию транспортируют в территориальную избирательную комиссию (ТИК), которая принимает все участки. Только после этого ТИК составляет протокол об итогах, который продолжает оставаться основой для протокола о результатах или транспортируется ТИК к высшей ТИК, в зависимости от уровня комиссии и вида выборов. Результаты же устанавливают только после получения всех необходимых протоколов.

ТИК, которая составит протокол о результатах, должна не позднее чем на пятый день официально обнародовать их путем опубликования в местных СМИ, а также разместить на сайтах комиссии или совета (если таковые имеются).

В то же время в ЦИК обратили внимание, что схема передачи от УИК в ТИК и далее через Государственный реестр избирателей в ЦИК касается не протоколов, а только оперативной информации (например об обстоятельствах, которые сделали невозможным проведение в день голосования подготовительного заседания УИК до начала голосования, о событиях, препятствующих началу голосования на избирательном участке, о количестве избирателей, включенных в список избирателей на участке, на момент начала голосования).

Сведения о подсчете голосов избирателей на избирательном участке с количеством избирателей более 10 тысяч ЦИК: просвещение

Сведения о подсчете голосов избирателей на избирательном участке с количеством избирателей до 10 тысяч ЦИК: просвещение

Сведения о подсчете голосов избирателей на избирательном участке по выборам сельских, поселковых, городских голов ЦИК: просвещение

Сведения о недействительных избирательных бюллетенях ЦИК: просвещение

Сведения о подсчете голосов избирателей ЦИК: просвещение

Сведения ЦИК о подсчете голосов избирателей ЦИК: просвещение

Разъяснение о подсчете голосов избирателей ЦИК: просвещение

Как сообщал OBOZREVATEL, Центральная избирательная комиссия опубликовала явку избирателей на местных выборах 2020 по состоянию на 13:00 воскресенья, 25 октября. В среднем она составляет 16% по Украине.