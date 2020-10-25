Как будут подсчитывать голоса на выборах в Украине: в ЦИК дали пояснение

В Центральной избирательной комиссии рассказали, как будет осуществляться подсчет голосов по результатам местных выборов в Украине 25 октября.

Там прогнозируют, что этот процесс станет испытанием для всех территориальных комиссий, поэтому предоставили объяснения относительно процедуры передачи данных после завершения голосования. Разъяснительная инфографика опубликована на странице ЦИК в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Как будут подсчитывать голоса на избирательном участке? Непросто. Этот процесс будет длительным. Подробнее – в нашей инфографике, которая будет полезна как членам комиссий, так и наблюдателям", – отметили в ведомстве.

Кроме того, отдельно Центризбирком обнародовал объяснение относительно сведений, недействительных избирательных бюллетеней, а также подсчета голосов для членов участковых избирательных комиссий.

Из этих данных следует, что после подсчета голосов участковая избирательная комиссия (УИК) должна составить протокол об участке и вывесить его на стенде для ознакомления, дальше, согласно Избирательному кодексу, эту документацию транспортируют в территориальную избирательную комиссию (ТИК), которая принимает все участки. Только после этого ТИК составляет протокол об итогах, который продолжает оставаться основой для протокола о результатах или транспортируется ТИК к высшей ТИК, в зависимости от уровня комиссии и вида выборов. Результаты же устанавливают только после получения всех необходимых протоколов.

ТИК, которая составит протокол о результатах, должна не позднее чем на пятый день официально обнародовать их путем опубликования в местных СМИ, а также разместить на сайтах комиссии или совета (если таковые имеются).

В то же время в ЦИК обратили внимание, что схема передачи от УИК в ТИК и далее через Государственный реестр избирателей в ЦИК касается не протоколов, а только оперативной информации (например об обстоятельствах, которые сделали невозможным проведение в день голосования подготовительного заседания УИК до начала голосования, о событиях, препятствующих началу голосования на избирательном участке, о количестве избирателей, включенных в список избирателей на участке, на момент начала голосования).

Как сообщал OBOZREVATEL, Центральная избирательная комиссия опубликовала явку избирателей на местных выборах 2020 по состоянию на 13:00 воскресенья, 25 октября. В среднем она составляет 16% по Украине.