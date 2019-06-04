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"Как будем давить на агрессора?" Зеленский прибыл в Брюссель с первым визитом

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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель (Бельгия) во вторник, 4 июня, с двухдневным визитом. Это его первый зарубежный визит после избрания главой государства.

Самолет приземлился во второй половине дня в международном аэропорту Завентем. "Прилетел в Брюссель.. Конечно, недостаточно только призывов, поэтому мои разговоры с лидерами Европы начнутся сегодня с вопросов - как мы вместе будем давить на агрессора? Как мы будем призывать его к миру? Верю, что вместе мы найдем решение. Пусть не сегодня, но обязательно найдем", - написал он в Facebook.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

"Впереди - ряд встреч на высшем уровне. Но из головы не выходит 5-летний Кирилл. И еще сотни детей, погибших от пуль взрослых на востоке Украины. По данным мониторинговой миссии ООН, на 1 июня этого года на Донбассе погибли 147 маленьких украинцев - 98 мальчиков и 49 девочек. Ранены 363 ребенка. Около 200 000 детей являются внутренне перемещенными лицами. Статус жертв войны получили почти 23 000 детей", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что для десятков тысяч эта война обернулась насилием - психологическим, сексуальным, физическим.

"Сегодня, в Международный день невинных детей, я пользуюсь случаем, чтобы еще раз напомнить нашим европейским друзьям эти ужасные цифры и призвать Россию прекратить войну. Ради того, чтобы сохранить жизнь, в том числе детей", - заявил президент.

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Согласно программе, первой состоится встреча с президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером, которая начнется в 15:30 (16:30 по Киеву).

После этого Зеленский проведет переговоры с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом, после которой состоится совместная пресс-конференция. По окончании общения с прессой они примут участие в заседании комиссии Украина-НАТО на уровне послов.

На 4 июня также запланирована встреча с европейским комиссаром по вопросам евро, социального диалога, финансовой стабильности и финансовых услуг Валдисом Домбровскисом, который курирует вопросы макрофинансовой помощи Украине.

Завершит программу встреча с президентом Польши Анджеем Дудой, которая пройдет в представительстве Польши в ЕС.

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На второй день запланированы встречи с высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерикой Могерини и президентом Европейского Совета Дональдом Туском.

В состав украинской делегации вошли заместитель главы администрации президента Вадим Пристайко, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным СМИ, Зеленский не будет общаться с журналистами во время визита в Брюссель.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
БельгияБрюссель
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Соболева Марина
Соболева Марина
Украинские силовики открыли прицельный огонь по мечети Донецка, в которой находились дети Украинские военные преступники совершили очередной акт агрессии в религиозный праздник. Сегодня утром вражеские формирования открыли огонь по мечети им. Ахатя Брагина
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an and
an and
Вначале россиянам не нравился Порошенко, хотя он был выбран всенародно..теперь вот Зеленский не понравится...а это 73% голосов украинцев! Похоже не в Президенте, а в том, что нет более в Украине симпатиков России...забудьте про Украину! И вы не с хунтой какой то воюете, а с целым народом!
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Соболева Марина
Соболева Марина
an and, Россия не воюет с Украиной ,а наблюдает за агонией неньки,помочь ничем уже не может . Вы уничтожаете сами себя !
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Morjakov Alex
Morjakov Alex
an and, дык забыли давным давно,на секунду это ваш президент ездит по миру и вспоминает регулярно об ахрессоре)))
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Интересно,Зеленский в этот раз чем будет трясти???
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