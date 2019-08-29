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Как Азаров: Раду рассмешило выступление нардепа на украинском языке. Видео

1.2т Читать материал на украинском

Народный депутат от фракции "За майбутнє" Антон Киссе рассмешил своих коллег выступлением на украинском языке.

Курьез произошел во время обсуждения назначения министров нового Кабмина. На то, как нардеп произносит украинские слова, обратили внимание многие политики - в кадр также попал Вадим Новинский, которому было труднее всех сдержать смех.

В итоге Киссе "сдался", и решил, что лучше будет продолжить выступление на русском языке.

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Как сообщал OBOZREVATEL, заседание Рады началось еще утром. Нардепы проголосовали за ряд ключевых назначений, избрав в том числе премьера и новый Кабмин. Всего в повестке дня было 27 пунктов.

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Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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