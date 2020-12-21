Наконец завершился процесс формирования руководства новых областных советов. Предварительный анализ и вывод таков: все без исключения партии объединились вокруг "асфальта и плитки", а не вокруг задекларированных идей или предвыборных программ. Самое интересное, что и все без исключения партии использовались так называемый объединительный посыл Зеленского, не идеология, история или язык, а асфальтированная и освещенная улица объединит Украину!

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Саме тому партія Зеленського стала беззаперечним лідером цього асфальтного об‘єднання партій довкола спільного використання влади і бюджету та отримала 12 голів облради із 22 областей (Луганська і Донецька облради не обиралися). Далеко позаду – ЄС, За майбутнє і Свобода – по 2 голів, решта 4 – місцеві партії. ОПЗЖ, Батьківщина і Голос – жодного очільника облради.

Тепер щодо обіцянок про “ніколи і ні за яких обставин” не засідати на одного коаліційному гектарі з провладними чи ідеологічно ворожими партіями!

Найбільше коаліційної співпраці задля посад і бюджету у Слуги народу і ОПЗЖ – 7 облрад; Слуги народу і Батьківщини – 6, Слуги народу і ЄС – 4 облради. Найбільш надійний союзник Свободи – За майбутнє: 4 із 4 облрад!

Перше місце у ідеологічній неприродності союзу посіла Львівська облрада, де команда Порошенка під час виборів світоглядного каменя на камені не залишила від команди Зеленського – "прислужників Кремля і прихвоснів Путіна", а потім разом із ними створили спільну коаліцію, в якій очільниця облради з ЄС запропонувала своїм заступником представника Слуги народу, бо "львів’яни за них проголосували". Батьківщина завершила оформлення цього "асфальтного союзу трьох" на Львівщині.

Перше місце у політичній родинності посіла Хмельницька облрада. Там коаліція із ЄС, колишньої Свободи (Команда Симчишина) та За майбутнє підтримали на очільницю облради дружину керівника місцевого осередку партії Коломойського Лабазюка. До складу облради обрано і брата одного із лідерів партії За майбутнє цього ж таки нардепа Лабазюка.

Київська область змогла об‘єднати обидва принципи вищезгаданих областей: коаліція із "ідеологічних дружніх" Батьківщини, ОПЗЖ і Слуги народу обрала очільника з партії Зеленського, а першу заступницю – дружину міського голови Броварів із Батьківщини!

Хоча, звісно, Черкаська міська рада попереду всіх!

Після передвиборчої війни "вільного козацького міста" на чолі із Бондаренком із Батьківщини, а згодом із За майбутнє проти "клоунів і невігласів на чолі із Зеленським" всі (За майбутнє, Слуга народу, ОПЗЖ, ЄС і Батьківщина) гарненько обнялися та дружненько поділили посади в інтересах асфальту, плитки і бордюрів. А міський голова вибачився чемно перед Президентом!

Подібна ідеологічно-владно-бюджетна толеранція запанувала і в Київраді та інших міських радах, але це предмет аналізу вже в іншій статті.

А нині виборчу завісу закрито, всі вільні!

Настав золотий вік "асфальтної влади" без всяких там ідеологій, бо "ЯКА РІЗНИЦЯ"!