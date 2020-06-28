Итак – как Арахамия стал государственным деятелем.

Моя версия: Арахамия очень похож на комика Галустяна – и 95 квартал готовил его на эту роль у себя.

Давид Арахамия/Михаил Галустян Коллаж

А тут подвалило. 95 квартал взял власть,а его назначили подлататься.

Везёт же некоторым. А то рассказывал сказки, как продал сайт за 100 миллионов долларов, а в декларации - пусто.

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