Как Арахамия стал государственным деятелем: моя версия
Давид Арахамия. Лига.нет
Итак – как Арахамия стал государственным деятелем.
Моя версия: Арахамия очень похож на комика Галустяна – и 95 квартал готовил его на эту роль у себя.
Давид Арахамия/Михаил Галустян Коллаж
А тут подвалило. 95 квартал взял власть,а его назначили подлататься.
Везёт же некоторым. А то рассказывал сказки, как продал сайт за 100 миллионов долларов, а в декларации - пусто.
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Источник:Facebook Михаила Бродского
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