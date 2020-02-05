НАБУ вместе с САПом любят, помимо своих основных функций, еще заниматься политическими заказами и репрессиями, даже в самых смехотворных формах, бегая за памперсами в прямом смысле этого слова.
Прочитал в СМИ, что мне якобы вручили обвинительный акт относительно недостоверной информации в декларировании, хотя этого пока не было. Но пресс-служба САПа очень торопилась, что забыла о необходимости соблюдения юридических процедур, что еще раз подтверждает предвзятость и политическую мотивацию.
Ничего, при встрече с прокурором и псевдодетективом вручу им в ответ по памперсу, которые им пригодятся в суде.
Антикоррупционеры потратили 3 млн грн на охоту за памперсами моего 3-летнего сына
Politeka
Почему именно памперс? Эти явно мотивированные кем-то детектив и прокурор, пытаются абсурдно обвинить меня в декларировании недостоверной информации в какой то мелочи. Изучив материалы дела вместе с адвокатами, могу с уверенностью сказать, что ни одного прямого доказательства у следствия нет, все основано на домыслах и воображении обвинения. Напомню дело пытаются мотивировать тем, что в 2017 году мой новорожденный сын и жена периодически находились у моей матери с целью присмотра за ребенком. Интересно, кто не оставляет ребенка у бабушки?
А ключевой элемент доказательной базы — адреса доставки памперсов.
Самое абсурдное в этой ситуации — это то, что я отправил в НАЗК письмо, где спросил должен ли декларировать имущество матери, учитывая, что она время от времени присматривает за ребенком. Ответ Агенства был — нет.
Более того, в НАЗК, которое является единственным органом, уполномоченным проверять электронные декларации, провели полную проверку моей декларации за 2017 год и не выявила нарушений.
Цель обвинения мне понятна, и она, к сожалению, банальна в лучших традициях украинской политики — борьба за власть в Киеве и попытки ослабить мэра Киева Виталия Кличко, членом команды которого я являюсь. Цель заказчиков этого дела — запугать нас, ослабить и отвлечь, как от города, так и от городской избирательной кампании.
А теперь "вишенка на торте" — на это абсурдное и политически мотивированное преследование меня НАБУ, по нашим подсчетам, было потрачено около 3 миллионов гривен налогоплательщиков. 3 миллиона потратили граждане Украины на то, чтобы детективы ведомства, созданного для борьбы с топ-коррупцией, охотились за памперсами!!!
И это при том, что мы так и не увидели со стороны Бюро эффективных, а главное — результативных расследований в отношении топ-коррупционеров, ворующих у нашей страны миллиарды.
Дальше — суд. Хочу посмотреть там на прокурора, который будет доказывать и аргументировать, что памперсы — это важная улика. Также интересно, во многих ли европейских странах суды рассматривают подобные дела, поэтому непременно проинформируем международных партнеров нашей страны.
Я привык к борьбе, но с такой забавной борьбой сталкиваешься не каждый день
Ждем продолжения...
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.