НАБУ вместе с САПом любят, помимо своих основных функций, еще заниматься политическими заказами и репрессиями, даже в самых смехотворных формах, бегая за памперсами в прямом смысле этого слова.

Прочитал в СМИ, что мне якобы вручили обвинительный акт относительно недостоверной информации в декларировании, хотя этого пока не было. Но пресс-служба САПа очень торопилась, что забыла о необходимости соблюдения юридических процедур, что еще раз подтверждает предвзятость и политическую мотивацию.

Ничего, при встрече с прокурором и псевдодетективом вручу им в ответ по памперсу, которые им пригодятся в суде.

Антикоррупционеры потратили 3 млн грн на охоту за памперсами моего 3-летнего сына Politeka

Почему именно памперс? Эти явно мотивированные кем-то детектив и прокурор, пытаются абсурдно обвинить меня в декларировании недостоверной информации в какой то мелочи. Изучив материалы дела вместе с адвокатами, могу с уверенностью сказать, что ни одного прямого доказательства у следствия нет, все основано на домыслах и воображении обвинения. Напомню дело пытаются мотивировать тем, что в 2017 году мой новорожденный сын и жена периодически находились у моей матери с целью присмотра за ребенком. Интересно, кто не оставляет ребенка у бабушки?

А ключевой элемент доказательной базы — адреса доставки памперсов.

Самое абсурдное в этой ситуации — это то, что я отправил в НАЗК письмо, где спросил должен ли декларировать имущество матери, учитывая, что она время от времени присматривает за ребенком. Ответ Агенства был — нет.

Более того, в НАЗК, которое является единственным органом, уполномоченным проверять электронные декларации, провели полную проверку моей декларации за 2017 год и не выявила нарушений.

Цель обвинения мне понятна, и она, к сожалению, банальна в лучших традициях украинской политики — борьба за власть в Киеве и попытки ослабить мэра Киева Виталия Кличко, членом команды которого я являюсь. Цель заказчиков этого дела — запугать нас, ослабить и отвлечь, как от города, так и от городской избирательной кампании.

А теперь "вишенка на торте" — на это абсурдное и политически мотивированное преследование меня НАБУ, по нашим подсчетам, было потрачено около 3 миллионов гривен налогоплательщиков. 3 миллиона потратили граждане Украины на то, чтобы детективы ведомства, созданного для борьбы с топ-коррупцией, охотились за памперсами!!!

И это при том, что мы так и не увидели со стороны Бюро эффективных, а главное — результативных расследований в отношении топ-коррупционеров, ворующих у нашей страны миллиарды.

Дальше — суд. Хочу посмотреть там на прокурора, который будет доказывать и аргументировать, что памперсы — это важная улика. Также интересно, во многих ли европейских странах суды рассматривают подобные дела, поэтому непременно проинформируем международных партнеров нашей страны.

Я привык к борьбе, но с такой забавной борьбой сталкиваешься не каждый день

Ждем продолжения...

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